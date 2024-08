Cum a transportat Capsula Cygnus 4 tone de alimente şi echipamente ştiinţifice la Stația Spațială Internațională - Video

Capsula Cygnus a fost lansată cu o rachetă Falcon 9, care aparține SpaceX, duminică, pe data de 4 august. Cygnus a fost prinsă de braţul robotic al Stației Spațiale Internaționale, marţi, la ora 07:11 GMT, transmite Agerpres, care citează Space.com.

Capsula de transport poartă numele S.S. Richard ”Dick” Scobee, după cel al comandantului misiunii NASA STS-51-L care s-a încheiat tragic pentru naveta Challenger. Capsula a transportat 3.720 de kilograme de alimente, echipamente ştiinţifice dar și alte provizii necesare echipajului ISS.

Video

Using the Canadarm2 robotic arm, NASA astronaut @dominickmatthew captured the Cygnus spacecraft at 3:11am ET. Mission controllers will begin guiding the spacecraft in for installation to the Earth-facing port of the Unity module at 4:30am. More… https://t.co/FYZk0H5vEs pic.twitter.com/mbrgzF5hwf