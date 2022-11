=Cristina Neagu: Europeanul nu s-a încheiat aşa cum aş fi dorit, e cumva nedrept locul 12

'Europeanul nu s-a încheiat aşa cum mi-aş fi dorit, simt că e cumva nedrept locul 12. Am fost aproape în unele meciuri importante, dacă am fi luat puncte acolo alta era istoria. Din păcate nu mai putem schimba nimic, rămânem cu locul 12, dar cu un sentiment că am fi meritat mai mult şi am fi putut mai bine. Sunt mândră să fiu prima jucătoare care ajunge să înscrie acest număr de goluri. Sunt mândră şi să fiu nominalizată pentru echipa turneului, pentru că munca mea e răsplătită. Au trecut anii şi peste mine, dar încă reuşesc să mai joc la cel mai înalt nivel. Chiar dacă locul ocupat cu echipa nu mă face fericită performanţa mea individuală a fost bună spre foarte bună la acest turneu', a afirmat ea.

Întrebată ce părere are despre faptul că preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Constantin Din, a declarat că în partida cu Muntenegru s-au făcut mai multe greşeli de arbitraj în favoarea României şi nu invers, Neagu a răspuns:

'Apreciez declaraţia ca pe una care nu e în asentimentul echipei. Pentru că se ştie ce am declarat, noi, jucătoarele, după partida cu Muntenegru. Dar e opinia dânsului'.

Handbalista nu crede că există o conspiraţie împotriva României, dar susţine că trebuie făcut ceva pentru ca prima reprezentativă să nu mai fie dezavantajată de arbitri.

'Nu mai avem unde să mai protestăm pentru că pentru noi s-a terminat Campionatul European. Ne-am fi dorit să protestăm acolo, pentru că a fost munca noastră şi am simţit pe teren că a fost nedrept'

'Nu mai avem unde să mai protestăm pentru că pentru noi s-a terminat Campionatul European. Ne-am fi dorit să protestăm acolo, pentru că a fost munca noastră şi am simţit pe teren că a fost nedrept. Însă din păcate aşa e la noi, prea multe nu putem schimba şi trebuie să mergem înainte. Nu vreau să cred că este o conspiraţie împotriva României. A fost o conjunctură, Muntenegru avea nevoie mare de acea victorie, dar nu cred că se fac conspiraţii împotriva României. La fel de nedrept a fost şi arbitrajul celor două daneze la turneul preolimpic de anul trecut în meciul cu Norvegia. Am trecut peste acel moment, o să trecem şi peste ăsta. Dar dacă nu încercăm să schimbăm ceva, probabil că se va mai întâmpla lucrul acesta şi în anii următori. Nu ştiu dacă se va merge mai departe cu vreun protest. Eu îmi doresc să se facă mai mult pentru a nu mai trece prin astfel de situaţii', a explicat ea.

Neagu a menţionat că îşi doreşte să îşi încheie cariera la echipa naţională cu o calificare la Jocurile Olimpice:

'Eu îmi doresc să fiu sănătoasă şi să particip la Campionatul Mondial şi la turneul preolimpic şi dacă dă Dumnezeu să mă calific la Jocurile Olimpice ar fi fantastic. Eu mi-aş dori din tot sufletul să îmi închei cel puţin cariera la naţională cu o calificare la Jocurile Olimpice'. După 28-29 cu Olanda, 21-35 cu Franţa, 31-23 cu Macedonia de Nord, toate în prima fază a grupelor, 28-27 cu Spania, 34-35 cu Muntenegru şi 28-32 cu Germania, în faza a doua a grupelor, România a încheiat turneul final pe locul 12. România a participat la toate ediţiile Campionatului European cu o singură excepţie (2006), cel mai bun rezultat fiind medalia de bronz din 2010.

Cristina Neagu este cea mai bună marcatoare din istoria Campionatului European de handbal feminin, cu 303 goluri, precum şi într-un clasament combinat cu cel al Campionatului European masculin, după ce l-a depăşit pe islandezul Gudjon Valur Sigurdsson (288 goluri).

'Ultimul Campionat European pentru mine. Nu s-a încheiat aşa cum mi-aş fi dorit, dar am dat totul pe teren, aşa cum fac de fiecare dată. Mulţumesc tuturor celor care sunteţi mereu alături de mine, în zilele bune, dar mai ales în cele mai puţin bune!', a scris Neagu joi, pe pagina sa de Facebook.

