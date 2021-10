Cristian Diaconescu (PMP): România are nevoie de Guvern. Opriți bâlciul politic!

Guvernul Cioloș a căzut în Parlament, așa cum se aștepta toată lumea, de la politicieni la cetățeni. Pentru ce s-au irosit 10 zile dintr-o luptă contra-timp pe care o dă sistemul nostru sanitar? Lupta politică a primat. Partidele parlamentare mari, PNL și PSD, n-au nominalizat premier și au așteptat eșecul guvernului propus de Cioloș.

”Jocul politic trebuie oprit. România are nevoie de Guvern și de oameni politici responsabili care să gestioneze criza sanitară cruntă cu care ne confruntăm. România a pierdut 10 zile din lupta sa contra crizei sanitare, a crizei energetice și a crizei politice în care se zbate deja de luni bune. Aceasta este istoria Guvernului fantomă fără majoritate condus de premierul desemnat, Dacian Cioloș. România are nevoie urgent de un Guvern stabil, de un Guvern cu puteri depline”, a declarat președintele PMP, Cristian Diaconescu.

Cioloş: Parlamentarii au respins singura soluţie pe care au avut-o pe masă

Parlamentarii au respins singura soluţie pe care au avut-o pe masă, a declarat, miercuri, Dacian Cioloş după ce Parlamentul a respins prin vot Cabinetul propus de acesta.



"Am discutat şi parlamentarii au discutat despre soluţii, dar au respins singura soluţie pe care au avut-o pe masă, pentru că exact cei care ne acuzau pe noi şi mă acuzau pe mine că blocăm găsirea unei soluţii prin faptul că am venit astăzi în Parlament cu o propunere de guvern şi de program de guvernare sunt exact cei care au prelungit situaţia de criză politică în care ne aflăm. (...) USR şi-a făcut datoria, noi rămânem în continuare cu această responsabilitate asumată de a contribui la găsirea unei soluţii, însă e important ca şi celelalte forţe politice să îşi asume responsabilitatea pentru mai ales ceea ce nu au făcut, fiindcă au stat pe margine", a afirmat Dacian Cioloş. El a adăugat că, din acest moment, "mingea" se întoarce în terenul preşedintelui Klaus Iohannis.



"Vom vedea care sunt propunerile dânsului. Nu discutăm şi nu comentăm tot felul de speculaţii ipotetice despre ce ar putea să facă un partid sau altul pentru că singurul lucru pe care l-am constatat în aceste zile este că au stat deoparte, nu şi-au asumat responsabilităţi şi aşteptăm să vedem în ce fel îşi asumă soluţii adevărate, însă, din punctul nostru de vedere (...) soluţiile înseamnă în primul rând asumare. Nu am văzut asumarea până acum, sperăm să o vedem de acum înainte. (...) O soluţie în Parlament o putem găsi dacă cineva vine şi înaintează o propunere", a arătat Cioloş, potrivit Agerpres.