Un consilier PNL a jignit-o pe Ana-Maria Popescu: Mare țoapă. Băbaciunea are de învățat, nu merita să poarte medalia la gât

Val de reacții după ce Ana-Maria Popescu l-a făcut praf pe ministrul Novak: Rușine să vă fie! Săli, bazine, arene, nu banca plină de învoiți cu scutiri medicale

Ștefan Caraman, consilierul PNL pe probleme de sport al primarului din Tulcea, dramaturg și prozator, a reacționat după ce Ana-Maria Popescu l-a lăsat cu mâna întinsă pe ministrul Sportului, Eduard Novak, la sosirea pe aeroport de la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Iată mesajul lui Ștefan Caraman

"Gest de mare tzoapa al Anei Maria Popescu, refuzând să strângă mâna ministrului sportului, pentru că: dacă sunt probleme cu federația, ministerul, CIO, are cine să negocieze cu ei, poate de vină e șeful federației, căci tot ei e aleg acolo între ei; și astea se rezolva în birouri, nu în flegme ministrul Novak, este sportiv că și ea, e medaliat olimpic, e un caracter rar având în vedere situația lui medicală, că om nu merită așa ceva, mai ales de la un alt coleg sportiv;

Dacă a făcut o declarație nefericită, o puteau regla amândoi face to face; dar să-l lași cu mâna întinsă și să treci precum o putoare pe lângă clientul cu bani puțini, asta arată că degeaba ești campion la sport, dacă ești codaș la bun simt modul asta ghertoiesc de a te purta în public este, vrei nu vrei, un model pentru ceilalți; deci asta trebuie să facem când suntem supărați pe oficiali (buni, răi, sunt oficiali), îi scuipăm în gură și îi înjurăm de mama, că avem noi frustrări, nu?

Ivan, Nadia, Lipa, Szabo, Silivaș, Vastag, Covaliu, n-ar fi făcut niciodată așa ceva în public, niciodată; și aia au luat medalii un snop, au fost și sunt în Panteonul sportului mondial, doamna asta cifuta din păcate nu gestul și declarațiile ei îmi întăresc convingerea că sportivii ăștia de după ’89 au devenit niște pițipoance pline de ifose, niște prestatori pentru bani și atât; nu tu elegantă, nu tu educație, nu tu caracter, nu tu respect de sine; nu, tată, doar fitze;

Dacă sportul românesc e subfinanțat (și mă refer la cel de nișă, cum e și sabia), e o povara a statului român, e incompetența a tuturor (căci în sistem sunt, de altfel, tot campioni olimpici sau foști sportivi), e „așa a vrut Dumnezeu”, e ce doriți voi, dar nu te obligă nimeni să rămâi cu mâna întinsă dacă vezi că nu primești; mai ales când porți pe ține tricolorul; nu ai voie;

Și în niciun caz să te comporți că o tzoapa și până la urmă a fi nesimțit e doar despre ține și nu despre ministrul Novak, nici despre CIO, nici despre nimeni, e de la mă-ta de acasă; și nu are nicio legătură cu spiritul olimpic, niciuna m-am bucurat de medalia sportivei, bravo ei, dar din punctul meu de vedere nu merită să o poarte la gât ci să și-o bage în fund;

Cât privește presă sportivă care a încurajat gestul cucoanei catalogându-l că pe o mare șmecherie, nu m-a surprins cu nimic; ăștia cu școală prin telefon, atâta știu, scandal și panaramă, asta cred eu

PS: babaciunea are de învățat de la tânărul și fenomenal de sarmantul înotător român; omul a venit la Olimpiada să se distreze; el e campion prin atitutinde, de aceea e atât de iubit de toată lumea deși n-a câștigat încă o medalie; el e cu adevărat sportiv olimpic; notă 10 pe linie", a scris Ștefan Caraman pe rețelele de socializare", potrivit adevărul.ro.

Ulterior, consilierul PNL și-a șters postarea.

Ana-Maria Popescu și Eduard Novak, replici

Ana-Maria Popescu a spart gheața la Jocurile Olimpice de la Tokyo și a obținut prima medalie a României de la competiție.

Scrimera română Ana-Maria Popescu a cucerit medalia de argint în proba individuală feminină de spadă la Jocurile Olimpice de la Tokyo, sâmbătă, după ce a fost învinsă în finală de chinezoaica Yiwen Sun cu 11-10, prin tuşa de aur.

A fost un rezultat acceptat fără supărare de Popescu. „Oameni buni, am fost în finala olimpică! Am 37 de ani. Mă dor toate, credeţi-mă pe cuvânt, m-am chinuit. E cea mai chinuită şi cea mai muncită medalie. Aşa că nu-mi pasă de aurul care e la gâtul lui Sun acum. Îmi pasă de bucăţica asta de medalie pe care mi-am dorit-o pentru mine şi atâta tot şi o am. Asta e cel mai important, a declarat Ana-Maria Popescu după finală, la zona mixtă, potrivit Agerpres.

Sportiva a avut o ieșire nervoasă la final.

Ana-Maria Popescu: "Sper ca de data asta să fie suficient, să nu mai fie ca data trecută când am pierdut aurul. Sper ca de data asta să fie mai bine şi să asigure un buget de bun simţ pentru viitorul scrimei româneşti”, a declarat Ana-Maria Popescu la TVR.

Eduard Novak: "După părerea mea şi dacă bugetul federaţiei de scrimă era cu 5 milioane de lei mai mare, Ana-Maria nu putea să câştige ieri, sau nu câştiga medalia de aur. Problema este că din spate nu vin încă tineri. Nu vreau să ducem discuţia în altă parte, să ne bucurăm de această medalie şi să ne concentrăm pe Paris 2024, acolo unde nu mi-aş dori să ajungem şi cu scrima sau cu alte sporturi unde am ajuns cu gimnastica".

Ana-Maria Popescu: „Am în spatele meu patru oameni, atât am avut. Pe lângă ei, apropo de finanțare, domnule ministru, am avut sportivi de 43 de ani care s-au retras din activitate pentru că nu mai am alții. Îmi doresc foarte mult să ajungeți dumneavoastră la Tokyo și să luați aurul acela pe care eu n-am fost în stare să-l iau. Credeam că mă așteptați cu cecul ăla de 5 milioane (n.r., euro), dar nu-i problemă mai avem timp să mi-l dați și să facem o sală nouă pentru copiii aceia!

Așa cum am spus imediat după competiție, povestea acestei aventuri e incomensurabilă. Am trecut prin atâtea, a fost atât de greu, dar am demonstrat că se poate. Practic, asta vreau să se înțeleagă. Nu contează culoarea medaliei. Mi-am demonstrat mie, pentru că am zis de la început că ajung la Tokyo pentru mine, dintr-un egoism pur, mai pur de atât nu există. Nu am mai vrut de data aceasta să confirm, să am validarea nimănui, am vrut să merg acolo să arăt că sunt în stare să fac ceva pentru mine”, a mai spus Popescu în aplauzele celor din sală. Replica l-a lăsat mască pe ministrul Sportului, Eduard Novak.

