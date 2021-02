Probleme la RCS & RDS. Cele mai tari comentarii după ce a picat netul. Mori de râs!

Miercuri seara, în mai multe zone din ţară oamenii s-au plâns că nu le-a mers, o perioadă de timp, internetul de la DIGI/RCS&RDS. Iar comentariile scrise mai în glumă, mai în serios, pe pagina de Facebook Digi România nu au întârziat. Iată câteva dintre ele:

- "Mi-ati facut viata un calvar eram la pacanele online am luat win am dat in dublaje am luat 3 rosii si cand sa o dau si pe neagra a picat netul, multumim DIGI Romania".

- "Moment negru in istoria gamerilor".

- "Mulțumim Digi România. Am pierdut tranzacția bitcoin. Cum facem?!"

- "Voi va dati seama cati bani pierd videochatistele acum?"

- "Băă mi-au luat-o razna electrocasnicele, a ieșit robotul de curațenie pe casa scării".