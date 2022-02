Ce se întâmplă dacă mănânci cretă? Poți să faci febră?

Ce este, de fapt, creta albă folosită la scris? Ei bine, creta este fabricată din sulfat de calciu care se găsește în natură sub forma de dihidrat (gips) și anhidru (anhidrit sau ipsos). Totodată, sulfatul de calciu are o mare importanță industrială și este și un aditiv alimentar cu rol de regulator de aciditate. Acesta se folosește și ca stabilizator sau agent de îngroşare. Este utilizat în produsele lactate, mai ales în brânzeturile procesate sau nematurate. Sulfatul de calciu este prezent și în înghețată, ouă, cereale, unele produse de patiserie, sosuri sau condimente. Doza zilnică admisă nu este limitată şi nu s-au semnalat efecte secundare la cantităţile folosite în alimente.

Poți să faci febră de la cretă?

Întrebarea pe care mulţi încă şi-o mai pun este: „Poți să crești temperatura corpului dacă mănânci cretă albă, folosită la scrisul pe tablele din școli?”. Un lucru e cert: mâncatul cretei nu are nici cea mai mică legătură cu temperatura internă a corpului. Astfel, e greu de crezut că un tânăr poate să facă febră doar dacă va înghiți câteva bucăți de cretă. E drept că în istoria învățământului românesc s-au semnalat cazuri în care elevii au fost învoiți de către dascăli pentru că ar fi consumat cretă și aveau febră. Din punct de vedere științific, acest lucru nu are însă nicio explicație logică. În plus, mitul cu creta este răspândit doar în școlile din România.

Când se consideră că ai febră?

Febra se defineşte ca o creştere a temperaturii interne peste valoarea normală a organismului (de obicei, 37°C). Febra este un simptom sau un indicator al unei tulburări apărute în organism. Totodată, puțini sunt cei care știu că febra ajută organismul să distrugă microbii care produc infecţii. În ceea ce-i privește pe cei mici, trebuie tratată febra care depăşeşte valoarea de 39°C.

Concluzia

Îți poate crește temperatura de la cretă? Răspunsul este NU. Este doar un mit care circulă printre copiii sau adolescenții care nu au chef cursuri şi... preferă să rămână cu un gust neplăcut în gură.

