Ce mâncăm la micul dejun pentru a fi sănătoși. Ce ar trebui să evităm. Dr. Anca Hâncu: Grăsimea este bună

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Medicul nutriționist Anca Hâncu a dat undă verde pentru anumite alimente, la micul dejun, în timp ce, pentru altele, recomandarea a fost să nu le consumăm sau să o facem cu maximă moderație.

Micul dejun ideal nu înseamnă restricții drastice, ci alegeri inteligente. Dr. Anca Hâncu explică ce trebuie să mâncăm dimineața pentru a ne menține sănătoși, dar și ce alimente ar trebui evitate cu desăvârșire.

"Avem nevoie de grăsimi sănătoase. Uleiul de măsline este sursă esenţială de grăsimi. Grăsimile ne aduc 9 kilocalorii la 1 gram. Este sursă esențială în dieta mediteraneană pe care o recomandăm", a spus dr. Anca Hâncu, în emisiunea Neatza, de la Antena 1.

"Toate celuele au nevoie de grăsime"

"Grăsimea este bună pentru energie, să îmi protejez anumite organe, neuronii. De asemenea, face parte din membrana celulară, toate celuele au nevoie de grăsime, intra în constituţia hormonilor. Nu avem hormoni sexuali suficienţi dacă nu avem suficiente grăsimi, şi cortizolul are nevoie de grăsimi. De asemenea, vitamina D are nevoie şi de grăsime pentru a fi secretată.

Pe de altă parte, ajută la absorbția anumitor vitamine - A, D, E, K. De aceea, punem ulei de măsline pe salate, pe legumele, vegetale, pe care recomandăm să le mâncăm zilnic. Punem cam o lingură, dacă vrem să ne menţinem greutatea - o lingură la o masă - şi o linguriţă dacă vrem să scădem în greutate", a punctat medicul.

Ce trebuie să evităm

"Tonul ne aduce acizi graşi, Omega 3 de foarte bună calitate. Avem şi nucile. Consumăm des şi lactate. Lactaele au grăsimi săturate. Dar, într-o limită, consumăm şi lactate. Şi iaurt, şi kefir - lactatele fermentate -, brânzeturi. Mâncăm şi unt. Este o grăsime saturată, dar mâncăm o cantitate micuţă.

Încercăm să nu prăjim uleiul de floarea soarelui. Prăjirea înseamnă acroleină, înseamnă compuşi cancerigeni. Uleiul de palmier nu este recomandat, este proinflamator. Încercăm să îl evităm", a punctat dr. Anca Hâncu.

Câte ouă putem mânca

"Mâncăm şi pâine, dar cantitate mai mică, cam două felii la o salată. Ouăle sunt o sursă de aceticolină, sursă de colesterol. Suntem atenţi, le mâncăm - până la un ou pe zi, şapte pe săptămână pntru o persoană sănătoasă care nu are probleme cu colesterolul.

Nu şapte într-o zi, nu patru într-o omletă. Ce putem face, dacă vrem să avem grijă de noi, este să mâncăm un ou întreg şi mai multe albuşuri şi atunci facem o omletă albă, o omletă proteică. Şi multe legume, multe vegetale", a mai spus medicul.

Alimentul sănătos care ne poate îmbolnăvi

În urmă cu ceva timp, în cadrul unui interviu pentru DCNews și DCMedical, medicul nutriționist Anca Hâncu a vorbit despre alimentele sănătoase care ne pot îmbolnăvi, în anumite situații.

"Sunt multe variante sănătoase în jurul nostru, important este să știm cum să le alegem. Să știm ce este sănătos, să facem deosebirea între un cartof pai înecat în grăsime și un cartof fiert sau copt, care va putea fi o alegere mult mai sănătoasă”, a spus medicul nustriționist Anca Hâncu, care a dat chiar exemplul unui fruct pe care spune că e bine să-l consumăm zilnic.

"Mărul este un aliment sănătos, care ne aduce fibre, ne aduce vitamina C, cu mare valoare nutritivă, însă, mâncat în exces (două kilograme să zicem de mere pe zi) ne aduce un exces de fructoză, care, în timp, duce la ficatul gras non-alcoolic. Astfel că alimentele trebuie organizate într-o moderație și într-o diversitate”, a spus Anca Hâncu.