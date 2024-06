Cât costă apartamentul pe care vrea să și-l ia George Simion: Sunt sărac și cinstit / video

În declarația de avere a lui George Simion nu există imobile. Nu are niciun apartament, nicio casă. De fapt, are doar o mașină, mai precis un Ford Fiesta, an de fabricație 2006.

„Nu am nicio bogăție personală acumulată și nici contracte și angajamente cu statul, indiferent sub ce formă. În acești ani, am depus toată energia mea pentru dreptate, libertate și adevăr. Este timpul să dăm exemple: de aceea voiam să donez 90% din salariul meu de europarlamentar, de aceea nu mă voi atinge de aceste forme de bogăție materială, care, în acest moment nu fac decât să corupă chiar și sufletele cele mai pure”, a scris George Simion, în cartea sa „Cum i-am cunoscut pe Klaus Iohannis, Dan Barna, Traian Băsescu și Ion Iliescu”, pe vremea când avea vreo 33 de ani. Acum are 37 de ani și este la fel: fără averi.

„Sunteți sărac și cinstit?”, l-a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DC News, pe George Simion.

„Sunt sărac și cinstit și fără incompatibilități să accesez un apartament prin Planul Simion. Voi lua, cu siguranță, un apartament la 35.000 euro, mai ales că am un copil. Va fi un bloc construit conform anului 2025, conform normativelor actuale. Vor fi blocuri independente din punct de vedere energetic și va fi o soluție pentru clădirile cu risc seismic și pentru blocurile construite în perioada ceaușistă care, la un moment dat, vor expira”, a zis George Simion la DC News și DC News TV.

Ce promite George Simion dacă iese președinte

În cadrul acestui program se vor construi până la 1.000.000 (un milion) de apartamente, la cele mai noi standarde, împărțite teritorial după cererea solicitanților înscriși în program. Ele vor fi amplasate în imediata apropiere a orașelor mari parțial suprasaturate urbanistic, cu toată infrastructura aferentă, cu utilitățile necesare la o capacitate corelată cu consumurile. Dotările acestor ansambluri vor fi în raport direct cu numărul populației +20%, pentru a avea acoperit în timp un grad de creștere organică a ansamblurilor. Totodată, în aceste zone vor fi grădinițe, școli, cabinete medicale, spații comerciale, malluri și clădiri de birouri.

În mare parte vor fi apartamente cu 2, 3 și 4 camere între 50-100 mp, cu un preț de pornire de la 35.000 EUR pentru un apartament de 2 camere de aproximativ 50-55 mp. Eligibilitatea va fi stabilită în funcție de vârstă, număr de copii, de numărul de proprietăți deținute (nicio proprietate, o proprietate, două sau mai multe proprietăți), starea civilă etc.

Prima condiție pentru participarea la acest program - #PlanulSimion - este înscrierea în platforma #PlanulSimion, prin semnarea contractului cu George Simion. Pe platformă se optează la ce capitole se va face înscrierea.

