Casa Bulgărească din Canlia devine Centrul de Artă, Recreere și Tradiții – CT ART

Casa Bulgărească din Canlia va deveni Centrul de Artă, Recreere și Tradiții Canlia – CT ART. Consiliul Județean Constanța a semnat contractul de finanțare, iar investiția, de 17.228.744,19 lei, este susținută prin Programul Regional Sud-Est 2021–2027. Organizația de Management al Destinației Județul Constanța – Riviera Românească este partenera Consiliului Județean Constanța pentru promovarea și digitalizarea viitorului centru.

O investiție de peste 17,2 milioane de lei

Proiectul „Centrul de artă, recreere și tradiții Canlia – CT ART” are o valoare totală de 17.228.744,19 lei. Finanțarea vine prin Programul Regional Sud-Est 2021–2027, iar contractul a fost semnat în septembrie 2026 de Consiliul Județean Constanța, beneficiarul proiectului.

Investiția vizează Casa Bulgărească din satul Canlia, comuna Lipnița, care va fi reabilitată și modernizată. Clădirea devine un spațiu dedicat tradițiilor, culturii, educației și recreerii, dar și un nou punct de interes turistic în sud-vestul județului Constanța.

Proiectul a fost pregătit în mai multe etape. În aprilie 2025, Consiliul Județean a supus aprobării studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai investiției. În iulie 2026, valoarea a fost actualizată la 17.228.744,19 lei, odată cu aprobarea acordului de parteneriat cu OMD Județul Constanța – Riviera Românească.

CT ART este un proiect dedicat promovării și valorificării patrimoniului cultural și tradițional al Dobrogei. Scopul lui declarat este dezvoltarea turismului rural și cultural în județul Constanța.

Povestea Casei Bulgărești

Casa Bulgărească din Canlia are o vechime de peste 100 de ani și este proprietate publică a Județului Constanța. De-a lungul timpului, clădirea a funcționat inițial ca dispensar, apoi a găzduit activități culturale.

Ulterior, ansamblul a fost folosit pentru taberele de creație ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Tradiției și Creației Populare Constanța. Casa găzduia expoziții și întâlniri, iar celelalte două corpuri de clădire serveau la cazarea artiștilor.

Astăzi, casa se află într-o stare avansată de degradare, iar proiectul CT ART o readuce la viață. În paralel, se urmărește clasarea clădirii ca monument istoric, pentru protejarea ei pe termen lung.

Ce va găsi publicul la CT ART

Potrivit documentației tehnice, centrul se organizează în cinci componente:

Casa Bulgărească – muzeu etnografic : încăperile casei devin spații de expunere dedicate tradițiilor locale.

: încăperile casei devin spații de expunere dedicate tradițiilor locale. Cuptor de olărit: construit pe amplasamentul unei clădiri existente din curte, pentru activitățile artiștilor.

construit pe amplasamentul unei clădiri existente din curte, pentru activitățile artiștilor. Ateliere de olărit și pictură : spații de lucru pentru artiști, creatori și participanții la activitățile educaționale.

: spații de lucru pentru artiști, creatori și participanții la activitățile educaționale. Zonă de relaxare și socializare : extinsă prin transformarea corpurilor de clădire existente.

: extinsă prin transformarea corpurilor de clădire existente. Curtea interioară: amenajată modern și accesibil, cu un mic amfiteatru și o scenă acoperită pentru spectacole și evenimente.

Obiectivul general este un spațiu în care artiștii și creatorii să lucreze și să-și dezvolte proiectele. Publicul va avea acces la activități culturale, creative și educaționale, într-un cadru tradițional dobrogean.

Canlia, conectată la circuitele turistice

În cadrul parteneriatului cu Consiliul Județean Constanța, OMD Județul Constanța – Riviera Românească răspunde de promovarea și digitalizarea centrului. Scopul este ca CT ART să intre în circuitele turistice și culturale regionale și naționale.

Proiectul păstrează și pune în valoare patrimoniul și tradițiile locale. Totodată, le oferă turiștilor un motiv nou să descopere și interiorul județului, dincolo de litoral.

Comuna Lipnița, din care face parte Canlia, se află la granița cu Bulgaria. Din 2017, aici funcționează un punct de trecere a frontierei spre localitatea Kaynardzha, ceea ce aduce centrul la îndemâna vizitatorilor din ambele țări.

Pentru OMD Județul Constanța – Riviera Românească, CT ART completează oferta litoralului cu o destinație de turism rural și cultural. Centrul poate deveni o oprire pe traseele tematice dedicate patrimoniului și meșteșugurilor dobrogene.

Canlia merită să fie descoperită.