Casa Albă îi cere ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, să demisioneze

Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, alături de secretarul de stat american Marco Rubio. Sursa foto: Agerpres

Casa Albă i-a cerut, marți, lui Kimberly Guilfoyle să demisioneze din funcția de ambasador al SUA în Grecia, potrivit noii purtătoare de cuvânt a instituției, Katie Zacharia.

„I-am cerut ambasadoarei Guilfoyle să demisioneze”, a spus Katie Zacharia în timpul primei sale conferințe de presă.

„A fost un membru valoros al echipei și îi dorim mult succes”, a adăugat ea.

Declarațiile vin la o zi de la afirmațiile președintelui american Donald Trump privind acest subiect. El a spus că ia în calcul demiterea ambasadoarei, care se află în centrul mai multor controverse, după ce presa americană a relatat despre presupuse nereguli financiare și declarații controversate privind situația politică din țara noastră.

De ce este acuzată ambasadoarea Greciei

Potrivit The Wall Street Journal, aceasta i-ar fi cerut unui donator republican să achite o factură de 100.000 de dolari, promițându-i în schimb acces la oficiali de rang înalt din administrația Trump. Guilfoyle a contestat acuzațiile prin intermediul avocatului său.

De asemenea, ea ar fi făcut declarații la o cină organizată la Atena, în martie, sugerând că Statele Unite ar putea influența schimbarea Guvernului României, afirmații care au provocat reacții atât în țara noastră, cât și în Grecia.

„În martie, la o cină organizată la Atena la care au participat oficiali greci şi americani, Kimberly Guilfoyle a intrat într-o dispută cu ministrul Energiei din Grecia, Stavros Papastavrou, în faţa celorlalţi invitaţi. Referindu-se la prăbuşirea iminentă a guvernului român, Guilfoyle le-a spus celor prezenţi: 'Putem face asta oricărei ţări dorim. Putem face asta şi aici', potrivit unei persoane care a participat la cină şi altor persoane cărora li s-a povestit despre acest incident. Discuţia s-a înfierbântat, Papastavrou replicând că SUA nu pot înlocui guvernul Greciei, care a fost ales de popor. Avocatul lui Guilfoyle a contestat descrierea acestui schimb de replici”, a scris Wall Street Journal.

Alte controverse în privința ambasadoarei vizează presupuse presiuni pentru promovarea gazului natural lichefiat american în Balcani și posibile conflicte de interese în sectorul energetic.

Guilfoyle, fostă procuroare, a devenit ambasadoare în 2025

Guilfoyle, în vârstă de 57 de ani, fosta soţie a actualului guvernator al Californiei, Gavin Newsom, și fostă logodnică a lui Donald Trump Jr., a devenit ambasadoare a SUA în Grecia în noiembrie 2025. Ea a făcut obiectul unei anchete a Biroului Inspectorului General din cadrul Departamentului de Stat. Investigația a fost declanșată după dezvăluirile WSJ, potrivit NBCNews.

Aceasta este o fostă procuroare care a lucrat şi ca analist invitat la Fox News şi pe post de consilier şi coordonator de strângere de fonduri pentru campaniile lui Donald Trump, potrivit Agerpres.