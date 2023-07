Camelia Potec este din nou însărcinată. "Nu mi-a fost deloc uşor..."

"Încep săptămâna prin a confirma că sunt însărcinată cu cel de-al doilea copil.



Iubesc copiii și am simțit cât de binecuvântată sunt atunci când a venit pe lume Caelia-Ioana.

De atunci, mi-am dorit pentru ea o surioară sau un frățior.



Iată că astăzi, la cei 41 de ani ai mei, visul de a rămâne din nou însărcinată, s-a îndeplinit .



Am decis sa nu anunț până în acest moment pentru a mă proteja și a fi sigură că totul este bine. Nu mi-a fost deloc ușor in primele 2 trimestre de sarcină. Acum, totul este ok!

Am intrat în ultimul trimestru!



Vă mulțumesc tuturor pentru înțelegere și îmi cer scuze celor cărora nu am putut să le confirm când m-au întrebat .



Suntem extrem de fericiți! Așteptăm cu sufletul la gură să apară această minune în viața noastră", a scris Camelia Potec pe Facebook.

În mai, Potec spunea că România are ca obiectiv calificarea a trei înotători la Olimpiadă

"Anul acesta ne-am stabilit să calificăm un număr cât mai mare de sportivi la Jocurile Olimpice. Deja avem un prim sportiv (n.r. - David Popovici la 100 m liber). În total ne propunem să mergem la Paris cu trei sportivi, luând în considerare faptul că alţi doi sportivi care au şanse de calificare sunt încă juniori", a afirmat Potec.



"Datoria noastră este să facem performanţă şi suntem pe drumul cel bun. De luna viitoare încep marile competiţii, vor fi peste şase competiţii majore de la care sperăm noi să ne întoarcem cu medalii cât mai strălucitoare. Şi nu doar de la înot, ci şi de la sărituri în apă, disciplină unde de un an avem deschis şi bazinul dedicat de la Otopeni. Chiar dacă performanţa nu se face după un an de zile, avem sportivi care au progresat foarte mult şi sperăm ca rezultatele să se facă încă din acest an", a adăugat ea, citată de Agerpres.

