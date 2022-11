Strigător la cer! Un câine a fost lovit cu o bâtă în plină stradă. Cei doi agresori sunt "clienţi" vechi ai Poliţiei

Cele două bestii cu chip de om ar fi intrat pe mâinile polițiștilor, după ce întreaga scenă a fost filmată. Se pare că, bărbații care au lovit fără milă câinele ar mai fi avut în trecut probleme cu Poliția.

Câinele a fost preluat din stradă de o ambulanță de la București pentru a-l trata și salva viața. Șansele de supraviețuire ale animalului sunt minime, potrivit reprezentanților Asociației Kola Kariola, care au intervenit în acest caz.

„România 2022, Județ Dâmbovița, Comuna Șotânga. Am încredere în polițiștii de la IPJ Dâmbovița care s-au implicat exemplar într-un caz similar, uriașul Khan!!!Câinele agonizează și ambulanța de la VET 4 LIFE – Clinica Veterinară este deja pe drum. Sperăm ca pentru câine să se mai poată face ceva.Cățelul este în stare critică și este în drum spre București. La fața locului era Poliția care deja a identificat persoanele și au demarat ancheta Am toată încrederea în reprezentații IPJ Dâmbovița pentru că am mai colaborat în astfel de cazuri și au fost exemplari”, au transmis reprezentanții Asociației Kola Kariola.

Câine schingiuit în Cisnădie

În urmă cu două luni, un bărbat din județul Bacău s-a ales cu dosar penal după ce a schingiuit un câine fără stăpân pe câmpul din Cartierul Arhitecților. A fost nevoie de intervenția agenților de la Poliția Animalelor. La fața locului s-au deplasat în regim de urgență polițiști de ordine și siguranță publică, precum și polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul I.P.J. Sibiu. În zonă a fost găsit și câinele, care prezenta leziuni în zona capului și care, ulterior, a fost predat unei clinici veterinare în vederea acordării de îngrijiri medicale. Agresorul s-a ales cu dosar penal.

Pedepse înăsprite pentru cei care bat, maltratează sau ucid animalele

Cei care abuzează animalele vor primi ani grei de închisoare şi amenzi uriaşe. Legea a fost modificată după ce numărul de situaţii sesizate în care oamenii au manifestat un comportament agresiv faţă de animale a crescut exponenţial. Dacă până acum amenzile ajungeau la 3.000 de lei pentru oamenii care nu au grijă de animale sau le maltratează, începând de astăzi cei care fac asta riscă amenzi care se ridică la 12.000 de lei sau până la șapte ani de închisoare, în funcție de gravitatea faptei. Polițistii de la Protecția Animalelor au luat aceste măsuri în contextul în care numărul de situații sesizate, în care oamenii au manifestat un comportament agresiv față de animale s-a mentinut la un nivel destul de ridicat. Elementul de noutate pe care legea îl introduce este pedepsirea zoofiliei, care se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.

