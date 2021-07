Britney Spears depune plângere în instanță împotriva tatălui său

Britney Spears a apărut în fața instanței pentru a depune plângere împotriva tatălui său, acuzându-l de abuz în umbra tutelei pe care acesta o are asupra fiicei sale de 39 de ani, scrie BBC.

„Sunt aici pentru a depune plângere. Sunt furioasă și o voi face”, a declarat cântăreața prin intermediul avocatului său.

Declarația plină de emoții a fost făcută după ce instanța a decis că aceasta își poate alege singură avocatul, având dreptul la această decizie, care iese din limitele tutelei care îi este impusă. O astfel de tutelă este impusă persoanelor care sunt considerate lipsite de discernământ. Abuzul în cazul unei tutele poate implica exploatarea în interese financiare sau limitarea deciziilor personale în mod excesiv.

A implorat judecătorii

Britney Spears, în vârstă de 39 de ani, a implorat practic un judecător din Los Angeles să o scoată de sub tutela tatălui său. Părintele său, Jamie, are în prezent ultimul cuvânt de spus în deciziile sale, dar și control asupra averii artistei de 60 de milioane de dolari. Tutela a fost instituită în urmă cu 13 ani, relatează Daily Mail.

„Vreau ca această tutelă să ia sfârșit. Cred cu tărie că această tutelă este abuzivă. Vreau să mă pot căsători cu iubitul meu și să am un copil, dar tutela îmi interzice acest lucru. Am un sterilet implantat care previne orice sarcină. Am vrut să merg la medic să scot steriletul, dar tutela mi-a interzis acest lucru. Mă simt abuzată și singură”, a explicat artista de 39 de ani într-o audiere de 25 de minute.

Probleme între tată și fiică

În martie, Britney Spears a apărut din nou în atenția publică, după ce New York Times a publicat un nou documentar despre vedetă. Era vorba despre curatela tatălui său, Jamie Spears, care spunea tot în martie, după mari controverse, că vrea să nu mai aibă acest rol.

„Jamie nu ar dori ceva mai mult decât să o vadă pe Britney că nu mai are nevoie de curatelă. Dacă va fi sau nu finalul acestei situații chiar depinde de Britney. Dacă vrea să scape de curatelă, trebuie să depună actele și să ceară acest lucru”, a spus avocatul lui Jamie, Vivian Lee Thoreen.