BPOC, boala despre care aproape nimeni nu vorbește, deși e una dintre amenințările majore pentru sănătatea noastră

În România, se estimează ca peste un milion de oameni suferă de BPOC. Cu toate acestea, BPOC este o afecțiune neprioritară, subdiagnosticată și subtratată în sistemele de sănătate din întreaga lume.

Astăzi, de Ziua Internationala a BPOC, sunt concentrate eforturile pentru a aduce această boala în centrul atenției. În parteneriat cu ONG-uri, asociații de pacienți, societăți medicale profesionale și experți în domeniu, este lansată la nivel global campania Speak Up for COPD (www.speakupforcopd.com) „deoarece considerăm că BPOC trebuie să devină o prioritate de sănătate publică”.

Persoanele care trăiesc cu BPOC se fac greu auzite din multe motive: stigmatizarea din cauza asocierii cu fumatul, neînțelegerea bolii și a poverii pentru pacienți. Campania globala Speak Up for COPD ne îndeamnă pe toți să-i sprijinim pe cei care trăiesc cu această boală progresivă.

Pentru a elimina BPOC ca o principală cauză de deces, trebuie schimbat modul în care oamenii înțeleg și prioritizează acestă afecțiune.

Radu Rășinar: Haideți să ajutăm pacienții!

“Pandemia globală a adus bolile respiratorii în atenția autorităților și a publicului larg. Ne aflăm acum într-un punct critic și putem prioritiza o schimbare în managementul BPOC. Haideți să sustinem împreună această campanie - Speak Up for COPD - și să ajutăm pacienții să aibă un prognostic mai bun!”, a spus Radu Rășinar, Director General AstraZeneca Romania și Vicepreședinte al AstraZeneca Europa Centrală și de Est.

Daniela Mutu: BPOC este o boală despre care aproape nimeni nu vorbește

“BPOC este o boală despre care aproape nimeni nu vorbește, deși este una dintre amenințările majore pentru sănătatea noastră: sute de milioane de persoane suferă de boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC) în întreaga lume, fiind a treia cauză de deces la nivel mondial. Lipsa de înțelegere, percepțiile greșite și prejudecățile din jurul acestei afecțiuni influențează îngrijirea la timp și de calitate pentru persoanele cu BPOC. Este o afecțiune care în mare parte rămâne necunoscută de public și de factorii de decizie la nivel global. Prin susținerea campaniei “Speak Up for COPD”, BPOC poate fi recunoscută dincolo de comunitatea sa de specialiști - împreuna putem avea un impact pozitiv asupra prioritizării pacienților cu BPOC”, a transmis Daniela Mutu, General Manager, Chiesi Romania SRL.

Campania prezintă punctele de vedere ale pacienților, detalii despre afecțiune și oferă un mecanism de susținere a cauzei pacienților: „Ne dorim să putem localiza și în România această campanie în viitorul apropiat, conform reglementărilor în vigoare.”

Campania Speak Up for COPD a fost finanțată de AstraZeneca și suținută de Chiesi Farmaceutici, The International Federation on Aging și The Global Allergy and Airways Patient Platform. AstraZeneca este o companie biofarmaceutică globală, bazată pe cercetare și dezvoltare de medicamente inovatoare care sunt utilizate de milioane de pacienți din întreaga lume, eliberate pe bază de prescripție medicală în oncologie, boli rare și biofarmaceutice, inclusiv cardiovasculare, renale și metabolice, respirator și imunologie. Cu sediul în Cambridge, Marea Britanie, AstraZeneca operează în peste 100 de țări. Vizitați www.astrazeneca.com pentru mai multe detalii.