Bogdan Chirieac, după alegeri: Lucrul acesta nu a fost văzut în sondajele de opinie. Candidații care pot fi o surpriză în 29 septembrie

„Harta României e roșie, practic, în acest moment. Deci, cu siguranță PSD a câștigat alegerile și e adevărat că și PNL are rezultatele sale. În privința ieșirii de la guvernare eu nu cred acest lucru, chiar dacă sunt lideri în PNL care și-ar dori asta în ideea alegerilor prezidențiale pe care le-ar putea câștiga cu mai multă ușurință din opoziție. Ieșirea de la guvernare nu se va face și asta fiindcă pe de o parte e prietenia dintre cei doi lideri, Marcel Ciolacu - Nicolae Ciucă, pe de altă parte este tot eșafodajul de politică externă al României. Partenerii strategici ai țării noastre nu doresc instabilitate în țara noastră acum. Au destulă instabilitate în Polonia, în Slovacia, în Ungaria, în Bulgaria, pe flancul estic, deci, ca să accepte așa ceva în România. Atuul principal, faptul că tot ce face România este bine după cum vedeți, chiar dacă situația economică nu e deloc strălucită. Totul e bine câtă vreme este stabilitate aici, nu sunt mișcări bruște, și atunci lucrul ăsta nu se va face, ruperea coaliției. Coaliția va merge mai departe probabil și după alegerile parlamentare din decembrie anul acesta.

Cred, cu toată problemele care există, cu faptul că s-au nemulțumit și angajații din sectorul public, cu faptul că s-au făcut foc antreprenorii care au suferit lovitură după lovitură din parte domnului Marcel Boloș, creșterea de taxe și impozite, toate abuzurile pe care le fac instituțiile statului, în speță aici ANAF-ul, cu toate aceste lucruri lumea a dorit mai degrabă această coaliție decât să riște în acest moment în alte direcții. Oricum, anumite lucruri s-au petrecut fie că vrem, fie că nu, de pildă S.O.S trimite doi oameni în Parlamentul European. Lucrul acesta nu a fost văzut în sondajele de opinie dinainte de campanie”, a precizat Bogdan Chirieac.

Scorurile partidelor extremiste

„Cum ar trebui să evalueze partidele mainstream scorurile partidelor extremiste înaintea prezidențialelor, înaintea parlamentarelor?”, a fost întrebat analistul politic.

„Este vorba de o alegere democratică. Dacă vreți rezultate cu partide extremiste, acestea au obținut rezultate foarte bune în Franța, au obținut în Germania, Italia, Spania. Deci, România nu are o problemă anume în sensul acesta cel puțin deocamdată. Oricum, estul în general, estul Europei, e departe încă de vestul Europei unde într-adevăr problema migrației ilegale a supărat foarte mult publicul, deci presiunea aceasta a migrației de acolo a pornit totul vizavi de partidele pe care noi le numim extremiste, deși unii le numesc suveraniste, populiste, nu neapărat extremiste. În România important e că partidele tradiționale de stânga / dreapta au obținut un rezultat substanțial, acesta este adevărul”, a răspuns Bogdan Chirieac.

Candidați separați la alegerile prezidențiale

Întrebat dacă partidele PSD și PNL vor merge cu candidați separați la alegerile prezidențiale, analistul politic a spus: „Cu siguranță, deși Marcel Ciolacu a făcut un apel în acest sens pentru un candidat comun. Eu cred că fiecare dintre cele două partide este obligat să aibă candidat propriu la prezidențiale fiindcă altminteri în turul doi ar putea să intre fie Mircea Geoană, care ar avea șanse mari la prezidențiale, fie un candidat, deși nu e clar în momentul acesta ce candidat ar putea să aibă Alianța Dreapta Unită condusă de USR. De asemenea, AUR, George Simion are congres sâmbătă și probabil va fi candidatul formațiunii la prezidențiale. Deci, cei doi cu siguranță vor candida, fiecare dintre dânșii, pentru alegerile prezidențiale. Ideea unui candidat comun eu nu o văd posibilă în contextul actual”.

Președintele USR, Cătălin Drulă, și-a dat demisia

Cu privire la faptul că președintele partidului USR și-a dat demisia, Bogdan Chirieac a precizat că: „A fost un gest normal. Chiar dacă adunând procentele obținute de REPER, procentul obținut de candidatul independent, domnul Ștefănuță, ar rotunji mult din rezultatul obținut de USR, cred că numirea pe lista de europarlamentare a două persoane care au avut probleme cu legea, una dintre ele este încă sub investigație de către Parchet, cred că lucrul acesta a impactat negativ alegătorii USR. Faptul că din ”fără penali în funcții publice”, care însemna o mărturie de credință, brusc justiția făcea politică, cred că a avut un impact major asupra USR-ului. Să vedem ce vor hotărî, Dominic Fritz este un candidat puternic la președinția USR, probabil că ar fi fost și la președinția României dar am înțeles că e o problemă că dânsul nu are cetățenie română pentru a putea candida. Să vedem dacă doamna Elena Lasconi va hotărî să candideze. Sunt personalități în USR care pot să ducă mai departe ștafeta lăsată din mână de către Cătălin Drulă”.

„Ar fi Elena Lasconi o figură care s-ar potrivi alegerilor prezidențiale?”, a mai fost întrebat Bogdan Chirieac.

„Da. Doamna Lasconi are calități indiscutabile, are capacitatea de a vorbi, este carismatică, are și un mandat, într-un orășel mic, este adevărat, dar unde a fost revotată cu 70%. Da, ar putea fi un candidat puternic la prezidențiale care într-o anumită conjunctură politică ar putea furniza un scor surpriză. De altfel, din ce candidați am enumerat până acum, Ciolacu, Ciucă, Geoană, poate candidatul USR, să spunem doamna Lasconi, Simion, oricare dintre ei poate furniza o surpriză pe 29 septembrie”, a spus analistul politic.

Victoria lui Nicușor Dan

Întrebat dacă ”era previzibilă victoria lui Nicușor Dan la distanța atât de mare”, analistul Bogdan Chirieac a spus: „Victoria lui Nicușor Dan era previzibilă, la o distanță atât de mare nu era. De altfel, nici sondajele de opinie nu au dat nimic în acest sens. Dacă ne uităm cu atenție se pare că sondajele anul acesta nu ne-au servit la mai nimic. Deci, aici a fost un strigăt al bucureștenilor, 47% e un scor fără echivoc. Bucureștenii au apreciat, se pare, onestitatea lui Nicușor Dan și faptul că a blocat proiecte imobiliare care făceau traficul și mai dificil. Bucureștenii n-au fost deranjați de lipsa apei calde, n-au fost deranjați de lipsa lucrărilor majore de infrastructură, pur și simplu n-au mai dorit alte blocuri între case, deși oprirea proiectelor de dezvoltare în București nu este soluția. Orice ați spune, o capitală trebuie să se dezvolte, un oraș trebuie să se dezvolte pe principii moderne. Fără infrastructură și fără locuințe noi, ăsta e și motivul pentru care prețul locuințelor în București a crescut foarte mult. Tinerii au nevoie de locuințe fiindcă aici sunt slujbele cele mai bine plătite, în București”.

Ce se întâmplă cu Gabriela Firea

O altă întrebare a fost: „În contextul cifrelor de aseară, cum rămâne cu doamna Firea?”. „Eu cred că doamna Firea rămâne un politician important. Va merge la Bruxelles, va avea o perioadă mai dificilă pe care dânsa are capacitatea să o surmonteze, dar nu vă așteptați ca președinții organizațiilor PSD și PNL să demisioneze în urma rezultatului de la București. De altfel, de pildă în privința domnului Sebastian Burduja ar fi mare păcat să se întâmple lucrul acesta fiindcă și Sebastian Burduja e un politician de viitor, are și domnia sa ce îi trebuie, inclusiv faptul că a avut o campanie foarte bună. Nu a avut suficient timp, nu a comunicat suficient și atunci bucureștenii l-au ales pe domnul Nicușor Dan pe care îl știau, îl cunoșteau. Chiar dacă nu sunt foarte mulțumiți de domnia sa, decât să facă un pas în necunoscut au preferat să îl revoteze pe domnia sa”, a conchis Bogdan Chirieac, în direct la B1 TV.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.