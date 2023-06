Bogdan Chirieac, avertisment pentru Marcel Ciolacu înainte de rotaţia premierilor: Va prelua o ţară în haos

Conform unor surse politice citate de Antena 3 CNN, Nicolae Ciucă ar urma să îşi depună mandatul luni, 12 iunie, pentru ca postul de premier să poată fi preluat apoi de Marcel Ciolacu, preşedintele PSD.

"Este posibil să se întâmple asta, pentru câ mâine (n.r. luni, 12 iunie) ia sfârşit greva profesorilor. Cu ultimele oferte şi din ce am văzut că au spus liderii sindicali, cred că mâine se închide greva profesorilor şi se va intra pe repede înainte pe circuitul educaţional, tipic finalului de an şcolar.

În acelaşi moment, da, cred că premierul Ciucă îşi poate depune mandatul, Marcel Ciolacu urmând să preia o ţară în haos, pur şi simplu. Cu rezultate economice proaste, cu perspectivă şi mai proastă din toate punctele de vedere, cu 7 miliarde de euro neaccesaţi, fonduri europene, cu vreo 6 miliarde de euro din PNRR neaccesaţi, că nu s-au îndeplinit jaloanele. Cu legea pensiilor speciale neadoptată, cu legea pensiilor pe contributivitate neadoptată, cu legea salarizării personalului bugetar neadoptată. Multe dintre acestea nici nu sunt scrise", a declarat Bogdan Chirieac.

Întrebat dacă ne putem aştepta la surprize din partea social-democraţilor, Chirieac a spus că "există această hotărâre, determinare, a lui Marcel Ciolacu de a-l ţine la Transporturi pe Sorin Grindeanu. Nu s-a terminat războiul acolo. Fiindcă, pe de altă parte, PNL a şi anunţat ce minuni de vitejie va face când va veni la ministerul Transporturilor. Se pare că este un minister dorit de ambele partide în continuare.

E greu de spus dacă va rezista sau nu dl Grindeanu la Transporturi, pentru că are un sprijin ocult pe care nu îl putem evalua în acest moment".

Cum arată ultima ofertă a Guvernului pentru profesori

"La ora 9, am avut o nouă consultare cu reprezentaţii sindicatelor. Am considerat că este absolut corect şi transparent ca dialogul să poată să fie adus la cunoştinţa tuturor dascălilor, pe măsurile agreate împreună cu reprezentanţii sindicatelor. În felul acesta, la nivelul coaliţiei, pentru că la această întâlnire am participat împreună cu dl preşedinte al PSD Marcel Ciolacu, cu ministrul Educaţiei, cu ministrul Muncii, cu secretarul general al Guvernului, am vrut ca finalul să fie cât se poate de concludent pentru noi toţi. Ne dorim, şi am afirmat de fiecare dată, să încheiem acest conflict de muncă. Pentru că este o chestiune de responsabilitate faţă de sistemul de educaţie, faţă de copii, faţă de părinţi. În felul acesta, pornind de la faptul că sumele pe care le-am asumat în ordonanţa de urgenţă pe care am adoptat-o astfel încât să putem să încheiem acest conflict, în cea pe care o vom pune în transparenţă astăzi, am agreat cu sindicatele creşterea valorii sumelor pe care le vor primi atât personalul didactic, cât şi cel didactic auxiliar, la nivelul de 25%.

De asemenea, am agreat ca începând cu anul viitor, pe grila de salarizare nouă, salariul debutantului să fie echivalent cu salariul mediu brut pe economie. De asemenea, procentul de 40% din vechea ordonanţă de urgenţă va creşte la 50% din 1 ianuarie 2024. Desigur, vom acorda acele sume de formare profesională, de 1500 în octombrie pentru personalul didactic şi 500 lei pentru personalul nedidactic", a declarat premierul Nicolae Ciucă la începutul şedinţei de Guvern.

