Black Friday, începutul cumpărăturilor de Crăciun. Cum se pregătesc românii de reduceri

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Black Friday dă startul cumpărăturilor de Crăciun pentru 42% dintre consumatori, arată o cercetare.

Pentru mulți dintre români, Black Friday este și începutul cumpărăturilor de Crăciun. O cercetare făcută de Shopfully arată că 42% dintre consumatori profită de aceste reduceri pentru a cumpăra din timp cadourile pentru sărbători. În plus, se pare că cei mai mulți români preferă să meargă în magazine fizice și doar 11% preferă exclusiv cumpărăturile online.

"Totodată 18% vor începe să planifice cumpărăturile în cursul lunii octombrie, iar doar 11% vor lăsa cumpărăturile pe ultima sută de metri, în luna decembrie. În schimb 14% dintre participanți spun că nu au plănuit nicio achiziție de Crăciun în acest an.

Magazinele fizice, preferate de români

"Românii preferă magazinele fizice atunci când caută cadouri de Crăciun, șase din zece spun că vor să facă cumpărăturile în acest mod, în timp ce 28% dintre aceștia aleg un mix între online și offline și doar 11% preferă exclusiv cumpărăturile online.

Când vine vorba despre descoperirea ofertelor și a ideilor de cadouri, 41% din participanții care au răspuns la această întrebare au indicat cataloagele digitale și broșurile online. Cataloagele tipărite au fost menționate de 29%, în timp ce inspirația găsită direct în magazine este preferată 27%, iar site-urile retailerilor, brandurilor și platformelor de comerț electronic sunt scanate de 21% dintre cumpărători", potrivit Shopfully.

AI, folosită pentru identificarea ofertelor

În plus, se pare că în ultima perioadă Inteligența Artificială a devenit un nou instrument pentru compararea prețurilor și identificarea ofertelor.

"Inteligența artificială a devenit un asistent de cumpărături și un mijloc pentru compararea prețurilor dar și a celor mai bune oferte. Astfel 35% dintre respondenți iau în calcul folosirea inteligenței artificiale atunci când se documentează pentru a face cumpărături. În schimb același procent de cumpărători încă preferă să nu folosească vreun instrument AI și să își găsească singuri magazinele și produsele de care au nevoie. Inteligența artificială a devenit și un instrument de realizare a felicitărilor de sărbători sau este folosită pentru a găsi noi rețete sau idei de decorare. Dar este un bun instrument pentru a împarți cheltuielile și pentru a monitoriza bugetul", mai arată sursa citată.

Ce înseamnă asta pentru retaileri

Deși majoritatea românilor știu să folosească Inteligența Artificială, doar 20% știu cum să apeleze la AI pentru a-i ajuta la cumpărături.

"Procesul de cumpărare începe cu mult înainte ca un consumator să ajungă într-un magazin. Oamenii compară prețuri, urmăresc promoții și caută informații care să îi ajute să facă alegeri cât mai bune. Apariția inteligenței artificiale în acest proces adaugă un nou instrument de documentare, alături de canalele digitale deja utilizate. Pentru retaileri, acest lucru înseamnă că nu mai este suficient să aibă oferte competitive. La fel de important este ca acestea să fie ușor de descoperit, informațiile să fie clare, iar consumatorii să poată identifica rapid produsele care îi interesează", declară Cătălin Pațachia, Country Manager Shopfully .

Ce bugete au românii pentru cadourile de Crăciun sau ofertele de Black Friday

Dacă vorbim despre cheltuieli, se pare că românii sunt destul de cumpătați, probabil și din cauza crizei economice prin care trecem. Bugetul pentru Black Friday este estimat în jurul sumei de aproape 1000 de lei pentru aproape de jumătate dintre participanții la studiu, în timp ce 29% nu au un buget fix, iar 10% spun că nu vor să cheltuiască bani.

"Marea majoritate a cumpărătorilor au ales pentru Crăciun un buget tot în jurul sumei de 1000 de lei. Pe de altă parte, majoritatea vor oferi cadouri de sărbători, în timp ce 14% spun că nu vor planifica nimic în acest an, iar 37% spun că nu au stabilit un buget fix de cumpărături.

Pentru cadourile de Crăciun și ofertele de Black Friday, românii aleg îmbrăcămintea, încălțămintea și accesoriile, precum și articolele pentru casă, decorațiunile sau mobilierul. Acestea au fost menționate fiecare de 35% dintre participanții la studiu, în timp ce alimentele și băuturile au fost alese de 31%, jucăriile pentru copii de 22%, iar 20% dintre aceștia vor cumpăra produse electronice noi, telefoane, laptopuri, televizoare sau produse inteligente", mai arată sursa citată.

Studiul Shopfully a avut loc în luna Octombrie 2026 și a urmărit identificarea preferințelor și intențiilor de cumpărare ale consumatorilor pentru Black Friday și sezonul sărbătorilor de iarnă.