Bianca Drăgușanu, REVOLTATĂ pe Disneyland: Ceva RĂU și SCUMP. Nu mă mai duc!

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai cunoscute și controversate femei din showbiz-ul românesc.

De-a lungul timpului, vedeta a fost aspru criticată, mai ales în ceea ce privește modul în care arată, pentru relațiile pe care le-a avut cu diverși bărbați celebri, de la Cătălin Botezatu, la Adrian Cristei, la Victor Slav, apoi Alex Bodi, iar de curând cu Gabi Bădălău, pentru afacerile sale și contractele pe care le are.

Deși toți îi cunosc parcursul în carieră, puțini sunt cei care îi cunosc Biancăi Drăgușanu latura de mamă.

Ei bine, vedeta se dedică fiicei ei, Sofia Natalia, în vârstă de 5 ani, iar de curând a fost plecată cu cea mică în vacanță la Disneyland.

Experiența i-a lăsat modelului un gust amar. Bianca și Sofia au fost însoțite și de sora Biancăi, Oana, și de unul dintre fiii ei.

"Frumos, nu mă mai duc!"

"Frumos, nu mă mai duc! Tot parcul este o imensă coadă. Cea mai scurtă la care am stat a fost de 56 de minute. Copiii voiau peste tot, cum să-i refuzi? Stăteau câteva secunde în trenulețul groazei, să zicem, apoi o oră la coadă pentru un alt traseu.

Un bilet de prioritate costă 20 de euro, l-am luat, dar scurtează așteptarea cu cel mult 20 de minute. Deci, cam tot degeaba… Trebuie să arăți testul COVID, vaccinul… 1.000 de filtre, gențile la control.

(...) Mereu carne de vită, cât să mănânc? E genul de fast-food. Acolo numai gogoși, fast food, vată pe băț… Iar la hotel? Mâncarea proastă. Trebuie să plătești înainte, nu știi ce iei, te trezești cu ceva aiurea.

Am stat în hotelul Disney, care nu avea nici măcar minibar. Mâncarea e făcută pe repede înainte. Ceva rău și scump. Le-aș cere dublu, dacă m-ar vrea din nou acolo. Aș negocia la sânge. Eu am mâncat salată și vită la Steakhouse, cu rezervare. Am stat 3-4 zile, m-am chinuit să găsesc una. Eu mi-am luat banii cu mine, nu asta a fost problema.

Orice jucării am luat. Doi copii, al meu și al soră-mii, au fost bucuroși. Asta a fost singura mea bucurie la Disney, bucuria lor. E 180 de euro meniul de copil, am cumpărat tot ce au vrut ei. Cea mai ieftină jucărie e 80 de euro. Și de trei ori pe zi își luau.

Păi cum să nu iei, când auzi: Mami, o vreau, e ultima! Se uită cu ochii ăia mari la mine, cum să nu-i iau? Am fost să-i îndeplinesc un vis Sofiei și nepoțelului meu", a povestit Bianca Drăgușanu, pentru cancan.ro.