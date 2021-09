Barna, două opţiuni pentru împăcarea cu PNL

"Sunt două variante. Fie, PNL acceptă că USR PLUS este un partener serios şi responsabil pentru dezvoltare şi atunci putem, în câteva zile, cu un nou premier, să mergem mai departe şi să facem acele reforme despre care prea mult am vorbit şi prea puţin am făcut. Fie, PNL decide să funcționeze pe mecanismul USL. Am văzut, astăzi, că Florin Cîțu l-a tras în echipa câștigătoare pe Marcel Ciolacu şi am avut un suport Cîțu-Ciolacu foarte performant, astăzi, în Biroul Permanent. PSD este alături acolo în echipa câştigătoare. Este o variantă pentru România. Dacă cei de la PNL vor să meargă pe această varianta, pot să vină cu un guvern în Parlamentul. Dacă obţin voturile, vom respecta acest lucru", a declarat Dan Barna.

Miniștrii USR PLUS au demisionat din Guvern

"Nu se mai poate așa și nici nu se va mai putea mai departe așa cu USR-PLUS. Florin Cîțu a dinamitat conștient și perfect responsabil această Coaliție, cu bună știință și cinism. Florin Cîțu nu mai poate să fie premier și din acest motiv, miniștii USR PLUS se retrag din cabinetul Florin Cîțu! Este o decizie pe care am luat-o împreună cu toți colegii din USR PLUS, e o decizie susținută de Biroul Național și în acest context ne prezentăm demisiile. Le aveți aici și pe a mea, și pe a celorlalți colegi miniștri, le au fiecare în mână. Mâine dimineață, la prima oră, premierul va avea demisiile noastre pe birou, astfel încât să deblocăm această criză care astăzi în Biroul Permanent a devenit una ridicolă.

Nu s-a întâmplat niciodată în 30 de ani și mă îndoiesc că s-a întâmplat într-o țară pretins democratică din lume, ca oamenilor care au semnat o moțiune de cenzură să li se spună, fiind priviți în ochi: Nu este semnătura dvs. Avem îndoieli serioase că semnătura pe care o aveți vă reprezintă. E un abuz grotesc care aruncă România în beciurile democrației, pseudo-democrației, de fapt", a declarat Dan Barna, în conferința de presă.

