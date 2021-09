Dan Barna şi miniştrii USR-PLUS, declaraţii de ultimă oră. Decizii după şedinţa din partid

Şedinţa Biroului Naţional al USR PLUS a avut loc în această după-amiază, iar liderii formațiunii anunță ce decizii s-au luat.

Şedinţa Biroului Naţional al USR PLUS a avut loc luni, de la ora 17.30, iar în cadrul acesteia s-a discutat inclusiv subiectul demisiei miniştrilor, au precizat pentru Agerpres surse din cadrul formaţiunii.



Purtătorul de cuvânt al USR PLUS, Ionuţ Moşteanu, a anunţat luni că o decizie în ce priveşte demisia miniştrilor va fi luată în cursul zilei.



"Depinde de fiecare dintre ei, bineînţeles. Va fi o discuţie în cursul zilei de astăzi. Cu siguranţă vom vedea ce se mai întâmplă în plan politic. Este o întâlnire la Cotroceni, vom vedea. Preşedintele Iohannis a anunţat că l-a chemat pe premierul Florin Cîţu la Cotroceni. Poate în al 13-lea ceas şi într-un moment de responsabilitate faţă de ţară, al celor doi oameni de stat, Florin Cîţu va face un pas în spate", a precizat Moşteanu, care este şi liderul grupului USR PLUS din Camera Deputaţilor.

USR PLUS a inițiat, alături de parlamentarii AUR, o moțiune de cenzură. Liderii formațiunii au cerut schimbarea din funcție a premierului Florin Cîțu.

DC News va transmite live text cele mai importante declarații de presă susținute de liderii USR PLUS.

Declarații Dan Barna:

”Din păcate acest moment este un moment pe care îl privește întreaga Românie. Ne-am luptat cu un sistem. (...) În aceste 8 luni de zile de când am intrat în Guvern am adus oameni competenți. Oameni care au arătat că se poate și altfel în această Românie.

Vineri, Ioana Mihăilă a semnat contractul pentru programul HPV.

Cristian Ghinea a trimis la Bruxelles toate documentele necesare pentru PNRR.

Tot vineri, Cătălin Drulă a anunțat alte două licitații pentru atât de mult așteptatele autostrăzi.

Am rămas pe poziții având încredere în democrație. Am decis că nu mai putem merge mai departe cu un premier care nu furnizează un minim respect.

Florin Cîțu a dinamitat această coaliție. Miniștri USR PLUS se retrag din cabinetul Florin Cîțu. Ne prezentăm demisiile mâine dimineață la prima oră.

Planul A era moțiunea. Planul B este demisia noastră. Sunt două variante: fie PNL acceptă că USR PLUS este un partener serios și atunci putem în câteva zile să punem un nou premier.

Este o decizie pe care niciunul dintre noi nu a luat-o ușor. Trebuia să vină și în politica din România un partid care să spună ori ne respectăm angajamentele ori plecăm acasă.

La nivel personal poate pot să îmi reproșez că am fost mult prea împăciuitor. Am spus foarte clar că protocolul de colaborare are clauze foarte clare și au fost încălcate toate”, a declarat Dan Barna.

Întrebat de jurnaliști de ce nu s-au depus demisiile în această seară, Dan Barna a spus că nu va urma o noapte a negocierilor.