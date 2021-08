Bahamas va interzice acostarea navelor de croazieră cu pasageri nevaccinaţi

Ordinul, care va fi prelungit până la 1 noiembrie, a fost publicat pe pagina de internet a Departamentului pentru Imigraţie şi a Serviciului Vamal din Bahamas şi semnat de prim-ministrul Hubert Minnis.

Dacă o navă de croazieră intenţionează să acosteze, căpitanul trebuie să solicite echipajului şi pasagerilor să prezinte certificatul de vaccinare Biroului Medical al Portului. Toţi pasagerii de peste 12 ani trebuie să facă dovadă vaccinării în momentul îmbarcării.

Există şi unele excepţii de la noua regulă, de exemplu dacă un vas de croazieră are nevoie să acosteze din motive de urgenţă sau dacă vreun pasager trebuie să primească asistenţă medicală. Bahamas nu este singurul teritoriu din Caraibe care a impus ordine stricte pentru vizitarea insulei în urma răspândirii variantei Delta.

Şi alte teritorii, precum Insulele Virgine şi Puerto Rico au adoptat măsuri stricte, la începutul lunii august, care nu permit debarcarea pasagerilor nevaccinaţi anti-COVID-19. Minorii sub 12 ani, care, conform normelor medicale, nu pot fi încă vaccinaţi, se pot călători cu aceste nave dacă prezintă un test cu un rezultat negativ la noul coronavirus.

În septembrie, Royal Caribbean International preconizează reluarea croazierelor a şapte nave ale companiei Freedom of the Seas între Miami (Florida, SUA) şi Bahamas. Alte şapte vase de croazieră de la Mariner of the Seas îşi vor relua rutele din Cape Canaveral (Florida) până în Bahamas.

Restricții și în alte destinații. Insula franceză Guadelupa este în CARANTINĂ

Guadelupa este ultima insulă franceză care a anunțat faptul că este în carantină, autoritățile locale descriind situația din sectorul sănătății ca fiind „catastrofică”. Carantina nu este totală și a intrat în vigoare miercuri, pentru cel puțin 3 săptămâni, marcând astfel începutul valului patru în zonă.

Magazinele vor rămâne deschise, la fel și restaurantele, pentru partea de mijloc a zilei. Barurile, sălile de sport, stadioanele și piscinele vor fi închise. Restricțiile de circulație pe timpul nopții vor începe de la ora 20 și se vor încheia a doua zi la ora 5. Orice persoană care călătorește pe o rază mai mare de 10 kilometri în jurul domiciliului va trebui să justifice acest lucru.

„Suntem într-o situație catastrofică, am depășit 3.000 de cazuri pe săptămână”, a declarat Valérie Denux, directorul Agenției Regionale de Sănătate din Guadelupa.

Mai mult de 3.100 de infecții au fost raportate săptămâna trecută pe insula cu doar 395.700 de locuitori, de 3 ori mai mult față de săptămâna trecută și de 10 ori mai mult față de acum 2 săptămâni în urmă.