AUR nu votează MOȚIUNEA? Două CONDIȚII pentru susținere, răsturnare de situație ACUM în Parlament

"Domnul premier Florin Cîțu provoacă, în plen, tranşarea alegerilor interne din PNL la votul pentru moţiune. Ne bucurăm foarte mult şi sperăm ca ai domniei sale colegi să răspundă acestei provocări şi să voteze căderea Guvernului. USR susţine că această coaliţie de guvernare este foarte solidă. Atât doar să nu fie de constituţia majorităţii bărbaţilor din USR. PNL sfidează PSD şi aici şi în alte părţi. A făcut-o şi acum. Este firesc să o facă pentru că PSD a sprijinit Guvernul PNL anul trecut, l-a sprijinit şi anul acesta când cu votul pentru PNRR şi bag seama că este cât pe ce să îl sprijine şi astăzi.

Am pus două condiții pentru a vota această moţiune: 1. textul să fie unul serios; 2. PSD să meargă până la capăt. Văd că lipsesc dintre parlamentarii PSD, iar textul are câteva hibe. O parte dintre reproșurile pe care le aduce PSD Guvernului sunt făcute într-o notă pamfletară, nu la modul serios. Încurajează un comportament iresponsabil, cel puţin în cazul vaccinurilor. S-a dus o campanie teribilă pentru vaccinare, într-un mod iresponsabil, inclusiv pentru copii. Nu am semnat această moţiune, dar, dacă vrem să scăpăm de acest Guvern, trebuie să o votăm. Noi nu votăm un document, ci votăm pentru căderea Guvernului", a spus Claudiu Târziu, la votul pe moțiunea de cenzură.

Moțiunea de cenzură „România eşuată. Recordul fantastic al guvernului Cîţu” a fost inițiată de 156 de deputaţi şi senatori PSD. Moțiunea de cenzură este dezbătută și votată astăzi în plenul reunit al celor două camere ale Parlamentului.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spunea ieri că ar mai fi necesare 18 voturi de la parlamentarii din arcul guvernamental pentru ca moțiunea de cenzură să treacă. Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat că la nivelul partidului și al coaliției s-a luat decizia de a participa la ședința privind moțiunea de cenzură, dar nu se voteze.

Vezi REZULTAT VOT moțiune cenzură Guvern Cîțu. LIVE TEXT / VIDEO

Moțiune împotriva Guvernului Cîțu. Rareș Bogdan: Știu că o să creez un breaking news, eu așa aș fi făcut!