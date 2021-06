LIVE TEXT

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a anunțat că ședința este pe cale să înceapă. 376 de parlamentari sunt prezenți în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

- Lucian Romașncanu prezintă moțiunea de cenzură care „reprezintă puncte de vedere ale întregii societăți, în condițiile în care peste 70% din populația României crede că ne îndreptăm către o direcție greșită”. VEZI AICI TEXTUL INTEGRAL AL MOȚIUNII DE CENZURĂ.

- Premierul României, Florin Cîțu, a luat cuvântul la tribuna Parlamentului. Două moțiuni simple depuse împotriva mea de PSD. Să nu mai amintim chemări la ora prim-ministrului. Românii au înțeles concluzia. Social-democrații văd în mine cel mai mare inamic al lor. De ce? Pentru că sunt singurul care s-a opus sistematic și vehement oricărei colaborări cu PSD. Toți Românii trebuie să știe că niciodată nu voi face compromisuri, dar mai ales când vine vorba de PSD. Știți că niciodată, dar niciodată, nu aș susține nici măcar în glumă să-mi dau jos propriul guvern să guvernez cu PSD.

DC NEWS vă oferă evenimentul în format LIVE TEXT și VIDEO. Pe site-ul nostru veți afla rezultatul moțiunii de cenzură, așa că rămâneți alături de noi!

VIDEO

Moțiunea de cenzură, inițiată de 156 de deputați și senatori ai Partidului Social Democrat

Moțiunea de cenzură „România eşuată. Recordul fantastic al guvernului Cîţu” a fost inițiată de 156 de deputaţi şi senatori PSD. Moțiunea de cenzură este dezbătută și votată astăzi în plenul reunit al celor două camere ale Parlamentului.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spunea ieri că ar mai fi necesare 18 voturi de la parlamentarii din arcul guvernamental pentru ca moțiunea de cenzură să treacă. Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat că la nivelul partidului și al coaliției s-a luat decizia de a participa la ședința privind moțiunea de cenzură, dar nu se voteze.

Președintele Partidului Național Liberal spune că nimeni din coaliție nu va vota pentru moțiune

„Nu se ia niciun vot în plus peste voturile pe care le au PSD şi AUR. Exact ce v-am spus! (...) Numai că suntem patru grupuri parlamentare (n.r. PNL, USR PLUS, UDMR şi minorităţi) care suntem pentru prima oară confruntaţi cu o moţiune. Noi trebuie să asigurăm coeziunea actului de guvernare, să dezvoltăm încredere reciprocă şi asta a fost decizia noastră (...), că era suficient să apară un singur vot în plus şi începea deja o căutare cine este parlamentarul care a votat moţiunea de cenzură. Deci este hotărât clar, suntem prezenţi, nu votăm, exact ce v-am spus de când a depus PSD moţiunea, că este un balon de săpun. O să aibă exact voturile parlamentarilor PSD şi AUR, care vor veni la vot”, a afirmat astăzi Ludovic Orban, la Parlament.