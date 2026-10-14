Au început negocierile pentru un nou Contract Colectiv de Muncă la Poșta Română: Solicitările sindicatului

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SNPC a început negocierile cu Poșta Română pentru un nou Contract Colectiv de Muncă. Potrivit unui comunicat de presă, sindicatul solicită salarii peste nivelul minim pe economie pentru toți angajații, majorarea tichetelor de masă și reducerea diferențelor salariale în funcție de vechime.

Sindicatul Național Poștă Curierat (SNPC), organizație sindicală reprezentativă în cadrul Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., a participat astăzi la prima întâlnire cu conducerea Companiei pentru demararea negocierilor unui nou Contract Colectiv de Muncă.

SNPC a depus un material care sintetizează propunerile primite din toate filialele sale, reflectând nevoile și așteptările salariaților. Prioritățile prezentate vizează creșterea veniturilor, recunoașterea vechimii și obținerea unor beneficii concrete pentru angajați.

Prima întâlnire a avut un caracter informal și a fost dedicată discutării principiilor negocierii și stabilirii priorităților. Principalele solicitări ale SNPC sunt:

* Stabilirea unor salarii de bază peste nivelul salariului minim pe economie pentru toți angajații Poștei Române;

* Corectarea inechităților salariale dintre angajații nou-veniți și cei cu vechime, astfel încât experiența și contribuția profesională să fie recunoscute în salarizare;

* Decontarea unei sume lunare pentru spațiile puse la dispoziția Companiei de către salariați pentru funcționarea agențiilor poștale;

* Majorarea valorii tichetelor de masă;

* Negocierea altor drepturi și beneficii care să îmbunătățească efectiv condițiile de muncă și nivelul de trai al salariaților.

„Am adus la masa discuțiilor solicitările colegilor noștri din întreaga țară. Cerem ca niciun salariat al Poștei Române să nu mai fie plătit la nivelul salariului minim pe economie și ca vechimea și experiența să fie recunoscute corect. Oamenii care asigură zilnic serviciile poștale au nevoie de venituri decente, echitate și respect pentru munca lor. Acestea sunt prioritățile pe care le vom susține în negocieri”, a declarat Mircea Tudosie, președintele SNPC.

Directorul General și echipa de conducere prezentă au luat act de propunerile SNPC. Compania urmează să analizeze impactul financiar al solicitărilor și posibilitățile de susținere a acestora în cadrul bugetului, urmând să invite sindicatul la o nouă rundă de negocieri în cel mult trei săptămâni.

Întâlnirea de astăzi nu a stabilit acorduri asupra solicitărilor financiare. SNPC va urmări ca următoarea etapă să aducă răspunsuri concrete și progrese în negocierea drepturilor salariaților.