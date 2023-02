Asteroidul care a luminat cerul Europei a fost prezis. Astronom român: Va intra în atmosfera terestră undeva în nordul Franței / foto

Azi dimineață, un mic asteroid a intrat în atmosfera Pământului și a fost văzut luminând cerul deasupra Canalului Mânecii, creând un efect uimitor de stea căzătoare.

Ulterior, pe rețelele de socializare au apărut imagini extraordinare cu asteroidul, care a fost numit Sar2667. A fost pentru a 7-a oară impactul de asteroid a fst prezis în avans. Agenția Spațială Europeană a postat pe Twitter că este "un semn al progreselor rapide ale capacităților globale de detectare a asteroizilor".

Just saw it and it was magnificent. Came down vertically on time. 2:59. Green like a bright emerald then bright orange really quickly. Absolutely phenomenal view of the #asteroid #sar2667 tonight over the English Channel facing France (footage my own) pic.twitter.com/WjgsNOaKum