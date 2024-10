Aryna Sabalenka, victorioasă la Wuhan, la mai puțin de 70 de puncte în urma liderului mondial

Aryna Sabalenka a câștigat al patrulea titlu din acest an și se află pe primul loc în WTA Finals - Turneul Campioanelor.

Bielorusa Aryna Sabalenka a câștigat turneul WTA 1.000 de la Wuhan, după ce s-a impus în fața chinezoicei Qinwen Zheng, scor 6-3, 5-7, 6-3. În urma victoriei în fața campioanei olimpice de la Paris, Sabalenka s-a apropiat ”periculos” de liderul mondial, Iga Swiatek, la numai 69 de puncte.

Trebuie menționat faptul că poloneza va avea de apărat punctele obținute în Turneul Campioanelor, astfel că finalul sezonului o poate readuce pe Sabalenka pe primul loc în clasamentul WTA, poziție pe care a mai atins-o în 11 septembrie 2023. În acest an, Sabalenka a câștigat patru trofee, din care două de Grand Slam, Australian Open și US Open, din cele trei pe care le are în carieră.

Cealaltă ocupantă a podiumului tenisului feminin, Coco Gauff, care a făcut rocada cu Jessica Pegula, se află la aproape 4.000 de puncte de Sabalenka.

De remarcat și revenirea braziliencei Beatriz Haddad Maia în top 10, ea egalându-și astfel cea mai bună clasare din carieră.

Patru românce în Top 100

România are în continuare patru reprezentante în top 100, pe Sorana Cîrstea, care staționează pe 69, pe Jaqueline Cristian, care a urcat două poziții și este pe 73, pe Gabriela Ruse, care a coborât șase locuri și se află pe 96, și pe Irina Begu, care a urcat trei poziții, fiind acum pe 97.



Simona Halep, chiar dacă nu a jucat, a urcat două locuri și e acum pe 876.



La dublu, Monica Niculescu a urcat un loc și este pe 37, iar Gabriela Ruse se menține pe 62.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 9.785 puncte

2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 9.716

3 (4). Coco Gauff (SUA) 5.973

4 (3). Jessica Pegula (SUA) 5.785

5 (5). Elena Rîbakina (Kazahstan) 5.373

6 (6). Jasmine Paolini (Italia) 5.323

7 (7). Qinwen Zheng (China) 4.430

8 (8). Emma Navarro (SUA) 3.698

9 (9). Danielle Collins (SUA) 3.176

10 (12). Beatriz Haddad Maia (Brazilia) 3.146

.....................................................................

69 (69). Sorana Cîrstea 914

73 (75). Jaqueline Cristian 902

96 (90). Elena-Gabriela Ruse 763

97 (100). Irina-Camelia Begu 728

111 (120). Ana Bogdan 641

137 (137). Anca Todoni 547

176 (177). Miriam Bulgaru 407

241 (243). Irina Bara 294

256 (253). Patricia Maria Țig 275

266 (267). Cristina Dinu 261

294 (294). Andreea Mitu 213

............................................

876 (878). Simona Halep 26.

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 8.975 puncte

2 (2). Erin Routliffe (Noua Zeelandă) 7.415

3 (4). Liudmila Kicenok (Ucraina) 6.165

4 (6). Elise Mertens (Belgia) 5.980

5 (3). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.980

6 (5). Jelena Ostapenko (Letonia) 5.948

7 (7). Sara Errani (Italia) 5.536

8 (8). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.316

9 (9). Jasmine Paolini (Italia) 5.315

10 (10). Desirae Krawczyk (SUA) 5.125

.............................................................

37 (38). Monica Niculescu 2.230

62 (62). Elena-Gabriela Ruse 1.439

159 (161). Irina Bara 527

186 (193). Jaqueline Cristian 428

199 (205). Andreea Mitu 397

272 (275). Oana Gavrilă 292

289 (289). Cristina Dinu 272

295 (292). Anca Todoni 266, scrie Agerpres.

Turneul Campioanelor, o nouă locație pentru următorii ani

Din acest an, Turneul Campioanelor se va desfășura la Riad (Arabia Saudită). În vederea participării la Turneul Campioanelor, pentru cursă, cunoscută și sub numele de WTA Race, contează doar punctele obținute în acest an.

La acest moment, în clasamentul WTA Race, la simplu, se află: Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Jasmine Paolini, Elena Rîbakina, Jessica Pegula, Quiwen Zheng și Emma Navarro.

Amintim că Simona Halep, fost lider mondial, a fost prezentă de cinci ori la rând, începând cu 2014, iar cel mai bun rezultat l-a reușit chiar în anul debutului în această competiție, unde a jucat în finala pierdută în fața americancei Serena William, după ce în grupe a învins-o.

Turneul Campioanelor 2024 se va desfășura în perioada 2-9 noiembrie. Până atunci mai sunt programate următoarele turnee: WTA 250 Osaka (14-20 octombrie, Japonia), WTA 500 Ningbo (14-20 octombrie, China), WTA 250 Gunangzhou (21-27 octombrie, China), WTA 500 Tokyo (21-27 octombrie), WTA 125 Tampico (21-26 octombrie, Mexic), WTA 250 Hong Kong (28 octombrie - 3 noiembrie, China), WTA 250 Jiujiang (28 octombrie - 3 noiembrie, China), WTA 125 Santa Cruz (28 octombrie - 3 noiembrie, Bolivia) și WTA 250 Merida (28 octombrie - 3 noiembrie, Mexic), potrivit calendarului WTA Tennis.

