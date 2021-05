Ariana Grande, căsătorie în secret cu un agent imobiliar / Video

Cuplul a organizat o ceremonie secretă la care au participat mai puţin de 20 de invitaţi, relatează marţi EFE. Un reprezentant al cântăreţei a confirmat pentru revista People căsătoria dintre cei doi tineri, artista fiind în vârstă de 27 de ani, iar soţul ei în vârstă de 25 de ani.

'A fost o ceremonie restrânsă şi intimă, cu mai puţin de 20 de persoane. Sufrageria era plină de fericire şi de dragoste. Ambele familii nu putea fi mai fericite', a spus sursa.

Cei doi au început să iasă împreună în primele luni ale anului trecut şi au făcut publică relaţia lor în mai 2020, după ce au apărut împreună în videoclipul piesei 'Stuck With U', pe care Ariana Grande l-a lansat împreună cu Justin Bieber.

Ariana şi Dalton şi-au anunţat logodna în decembrie 2020, după ce au petrecut împreună lunile de izolare la domiciliu în timpul pandemiei de coronavirus. Înainte de relaţia sa cu Gomez, care se ocupă cu afaceri imobiliare, cântăreaţa a fost logodită cu actorul de comedie Pete Davidson, care nu s-a concretizat însă într-o căsătorie.

Ariana Grande este deţinătoarea a două premii Grammy, iar în ultimii trei ani a lansat trei albume -'Sweetener', 'Thank U, Next' şi 'Positions'-, care au ajuns fiecare pe prima poziţie în topul vânzărilor de discuri din Statele Unite ale Americii.

În luna ianuarie, Ariana Grande a fost acuzată de plagiat, cu o săptămână înaintea premiilor Grammy, în care piesa cu pricina, „7 Rings", a fost nominalizată la înregistrarea anului, conform Agerpres.

Știrea a venit cu câteva zile până la gala premiilor Grammy, din 26 ianuarie, unde Ariana Grande a fost nominalizată la cinci categorii, între care și cel mai bun album al anului, cu materialul „thank u, next".

Rapperul DOT, pe numele său real Josh Stone, a depus denunțul la un tribunal din New York la un an după ce piesa Arianei a fost lansată. În documentul depus în instanță, avocatul susține că doi experți au analizat cele două piese și au ajuns la concluzia plagierii.

Cântăreața americană ar fi plagiat piesa „You Need it, I Got It", care coține o succesiune de cuvinte similară cu o secvență din piesa „7 Rings". Concret, Ariana Grande repetă în piesa sa „'I Want It, I Got It. I Want It, I Got It'" într-un stil foarte asemănător cu cel al rapperului care, în cântecul său din 2017, spune sacadat „You Need It, I Got It. You Want It, I Got It'".

„Literalmente, secvența celor 39 de note din '7 Ring' este identică cu cele 39 de note din 'You Need it, I Got It' (...) Altfel spus, ritmul, amplasarea notelor şi cea a cuvintelor este identică", se arată în documentul obținut de Variety.