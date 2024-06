Apar desene animate cu „Stăpânul Inelelor“. Primele imagini / foto

Intitulat Stăpânul Inelelor: Războiul din Rohirrim, filmul anime este regizat de directorul Spiritul din cochilie, Kenji Kamiyama, potrivit Telegraph India.

Warner Bros. India publicat miercuri primele imagini din Stăpânul Inelelor: Războiul Rohirrim, un prequel anime al seriei de romane fantastice a lui J.R.R Tolkien.

„Faceți cunoștință cu eroina și răufăcătorul din „Stăpânul Inelelor: Războiul Rohirrim”, prequelul anime despre o bătălie importantă din istoria lui Rohan”, a scris Warner Bros. India la postarea cu două fotografii ale personajelor principale din viitorul film anime.

Filmul anime spune povestea lui Helm Hammerhand, al nouălea rege in Rohan care a domnit în timpul celei de-a treia epoci. Domnia sa a fost contestată de Dunlendings (n.r. oamenii sălbatici din Dunland) care au încercat să uzurpe tronul Rohanului.

Prima imagine o prezintă pe fiica lui Helm, Hèra, care își scoate sabia și o îndreaptă către un inamic necunoscut. Wulf, antagonistul filmului, care conduce armatele Dunlendings împotriva regatului lui Helm, apare în a doua imagine.

„Povestea nespusă din spatele Văgăunii lui Helm, cu sute de ani înainte de războiul fatidic, care povestește viața și vremurile pline de sânge ale fondatorului său, Helm Hammerhand, regele Rohanului”, se arată în rezumatul oficial al filmului conform IMDb.

Primele 20 de minute ale filmului au fost dezvăluite recent de starul The Lord of the Rings, Andy Serkis, la Festivalul de Film de la Annecy.

Filmul anime este inspirat din romanele lui Tolkien, precum și din adaptările filmelor lui Peter Jackson, Lord of the Rings.

