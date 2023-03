Antrenorul Leo Strizu și-a dat demisia de la FCSB după victoria clară cu Petrolul Ploiești - Video

Partida dintre FCSB și Petrolul Ploiești s-a jucat joi seară, în cadrul etapei cu numărul 28 din Superliga. Roș-albaștrii lui Becali au învins cu scorul de 4-1. Vezi video aici!

Antrenorul din acte Leo Strizu a anunțat că va demisiona de la FCSB, deși nu se anticipa acest lucru la flash-interviul de după meci.

'Ne-am propus acest obiectiv în acest ciclu săptămânal în care să luăm maximum de puncte. Am trecut și de al doilea meci. Nu cred că s-a pus problema cine câștigă astăzi. Țin să felicit toți jucătorii pentru prestația foarte bună. Credeam că s-a acumulat oboseală, dar m-au constrazis. Începând cu Olaru, au făcut o mare risipă de efort. Ceea ce v-am spus și la conferință, am avut mare încredere în Compagno.', a spus Strizu.

'Îl simțeam de la meciul cu Argeș, pentru că e un timp care trece foarte repede peste un meci slab, se concentrează și cred că e cel mai bun vârf din campionatul nostru. (n.red. Compagno va fi suspendat la următorul meci) A intrat bine și Omrani. E bine că avem dubluri pe post. Cred că ar fi rândul lui Omrani să fie marcator.', a zis Strizu.

Mai puteți?, a fost întrebat Strizu.

'Am stat și m-am gândit. În această seară, am luat o decizie foarte grea pentru club și pentru mine. A fost ultimul meci în care voi avea o colaborare cu FCSB. M-am gândit zilele astea. Din motive personale, decizia îmi aparține. Nu o să cadă bine nici echipei, nici clubului, însă este mai bine pentru mine. Nu vreau să intru mai mult în acest subiect. Am motive personale care m-au făcut să iau această decizie. Nu este ușor, dar trebuie să o iau. Eu atât pot să vă spun: Vali Argăseală va avea demisia mea mâine pe birou. Nu se pune problema să nu ajut clubul. Am luat hotărârea să accept acest post, indiferent că am contribuit sau nu. Eu cred că mi-am făcut datoria. Vorbim la conferință, mulțumesc', a declarat Leo Strizu, la interviul de după meci.

