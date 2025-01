Anca Todoni și Gabriela Ruse, calificate pe tabloul principal al Australian Open

Anca Todoni și Gabriela Ruse s-au calificat pe tabloul principal al Australian Open, primul Grand Slam al anului, după ce joi au câștigat meciurile din ”finala” calificărilor. Meciurile de pe tabloul principal se vor desfășura în perioada 12 - 26 ianuarie.

Anca Todoni (20 de ani, locul 110 WTA) a învins-o pe Varvara Lepchenko (38 de ani, locul 128 WTA, SUA), scor 6-3, 6-2, în numai 77 de minute de joc.

Gabriela Ruse (27 de ani, locul 125 WTA) s-a impus în fața americancei Emina Bektas (31 de ani, locul 190 WTA), cu scorul 6-2, 7-5, după o oră și 35 de minute de joc.

România mai are trei reprezentante la Australian Open, care au fost acceptate direct pe tabloul principal: Sorana Cîrstea (34 de ani, locul 72 WTA), Irina Begu (34 de ani, locul 83 WTA) și Jaqueline Cristian (26 de ani, locul 85 WTA).

Potrivit tragerii la sorți, Sorana Cîrstea o va întâlni pe Elina Svitolina (Ucraina, 30 de ani, locul 29 WTA), acesta fiind al patrulea meci direct între cele două jucătoare. Svitolina s-a impus în toate cele trei confruntări, cea mai recentă fiind la Indian Wells, în 2021.

Australian Open 2025 Women's Singles Main Draw



Rou R1 Matchups:



????????Irina Begu vs Qualifier

????????Sorana Cirstea vs ????????Elina Svitolina

????????Jaqueline Cristian vs Qualifier pic.twitter.com/sOnrEZlApv