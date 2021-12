Amalia Enache (Pro TV) a vorbit despre cea mai mare provocare a sa din 2021

„Pentru mine a fost un an al trezirii, cumva, față de "ațipeala" în care mă băgase 2020, când toate schimbările bruște mă cam dăduseră peste cap și mă țineau foarte mult pe loc. "Stay home" se transformase într-un fel de blocaj mental în care nu vedeam prea departe, se estompaseră perspectivele viitorului, ale momentului când urma să ne regăsim între noi, în exteriorul casei. Și cu cât vedeam divizarea în polemicile din online, cu atât cu îmi imaginam cum vom fi din nou după ce toate acestea vor fi trecut. În 2021 am simțit că am putut să mă desfășor mai bine, cred că se produsese deja adaptarea la noua realitate dată de pandemie și am găsit resurse să-mi repornesc motoarele. Am schimbat grădinița fetiței mele cu una fabuloasă, care e în pădure, așa încât, indiferent de vreme, copiii petrec foarte mult timp afară. Plus că nivelul educațional e nemaipomenit. Asta m-a făcut să o simt pe ea în siguranță și să-mi găsesc timp pentru mine, pe mai multe direcții . Așa am putut să pornesc proiecte noi, pe lângă munca mea de la Știrile PRO TV. Experiența podcastului Cu inima la vedere, realizat împreună cu fundația Hope and Homes for Children România, despre neliniștile părinților din vremurile nostre despre cum ne creștem copiii a fost una dintre experiențele cele foarte bune pentru mine anul acesta”, a zis Amalia Enache într-un interviu pentru Spectacola.ro.

„Cea mai mare provocare a fost să "rup" filmul precauției dobândite la începutul pandemiei, păstrând totuși o maximă precauție. Dar, pe scurt, să nu mai fie blocaj total, copilul să meargă la grădiniță, eu să fac tot ce îmi stă în putință-vaccin, booster, mască, etc, dar să întâlnesc oameni, să socializez, erau lucruri de care eu aveam mare nevoie, prin prisma meseriei și a personalității mele. Cea mai mare reușită a fost succesul podcastului ”Cu inima la vedere”, care a pornit dintr-o simplă idee și fără să caut succesul, ci doar cu dorința să ofer un conținut de calitate celor care îl vor urmări. Faptul că a prins la public, mă bucură nespus și îmi dă curaj pentru mai mult”, a mai zis jurnalista. Interviul integral îl puteți citi pe Spectacola.ro.

