Alina Gorghiu îi dă dreptate lui Alin Tișe, după decizia PNL de a vota Guvernul Niculescu: "Cel mai grav autogol"

Sigla PNL - Inquam Photos / George Călin

Din articol Alin Tişe: A venit momentul trezirii în PNL

Alin Tișe vorbește despre „autogolul” PNL.

Alin Tişe şi Alina Gorghiu comentează decizia luată sâmbătă, de PNL, privind votul pentru instalarea Guvernului Luca Niculescu subliniind faptul că Partidul Naţional Liberal a avut posibilitatea de a face mai mult decât atât dacă din momentul în care moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a trecut se luau alte decizii.

Alin Tişe: A venit momentul trezirii în PNL

"Dacă votăm acest guvern din care nu facem parte, PNL, pa! Dacă nu-l votăm pentru țara, PNL, tot pa!

Cum am ajuns aici?

Nu din cauza adversarilor, ci din cauza propriilor decizii, ambițiilor de mărire și orgoliului, a calculelor greșite și a jocului la cacialma. Am avut posibilitatea să participăm la guvernare, să negociem, să susținem o altă nominalizare decât Bolojan și să influențăm direcția țării. Puteam invoca atunci, cu argumente concrete, binele României. Dar am ales să jucăm la risc, crezând că putem controla jocul din interiorul lui.

Astăzi, plătim prețul, iar opțiunile par să ne coste indiferent de direcția aleasă.

Dar dacă binele țării era argumentul suprem, de ce nu am ales să fim la masa deciziilor atunci când puteam negocia? În politică, nu poți refuza responsabilitatea când ai ocazia și apoi s-o invoci când ai rămas fără alternative.

A venit momentul trezirii în PNL. Un PNL unit și mai puternic. Nu dezbinat și rupt în bucatele. Mai puțin orgoliu, mai puține jocuri de culise și mai multă luciditate. Curajul nu înseamnă să nu recunoști că ai greșit, ci să ai puterea să schimbi direcția înainte de a fi prea târziu.

Cel mai grav autogol nu ți-l dă adversarul. Ți-l dai singur atunci când confunzi orgoliul cu strategia și persoana cu partidul", a transmis Alin Tişe.

Alina Gorghiu a subliniat fraza cu care şi-a încheiat Alin Tişe mesajul: "Alin Tișe zice corect: 'Cel mai grav autogol nu ți-l dă adversarul. Ți-l dai singur atunci când confunzi orgoliul cu strategia și persoana cu partidul'", a scris aceasta pe Facebook.