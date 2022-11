Alerte antiaeriene în Ucraina. Kievul cere instituirea unei zone de interdicţie aeriană după incidentul cu rachetă în Polonia

Pe o hartă a ţării actualizată în timp real, cele 20 de regiuni ucrainene erau în stare de alertă la ora locală 10:03 (8:03 GMT), potrivit acestei aplicaţii.

O zonă de interdicţie aeriană trebuie să fie instituită asupra Ucrainei, a insistat ministrul ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov, în urma unui atac cu rachete soldat cu două decese în Polonia vecină, ceea ce a exacerbat temerile legate de consecinţele invaziei Rusiei în Ucraina, relatează DPA.

'Noi am cerut să fie închis cerul, pentru că cerul nu are graniţe. Nu (are graniţe) pentru rachete ieşite de sub control. Nu (are graniţe) pentru ameninţarea pe care o reprezintă pentru vecinii noştri din UE şi NATO', subliniază Reznikov într-un tweet.

'Aceasta este realitatea despre care am avertizat', afirmă ministrul ucrainean, referindu-se la numeroasele apeluri ale Kievului către statele membre NATO de a institui o zonă de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei încă de la începutul invaziei ruse la 24 februarie. Occidentul a respins la vremea respectivă această posibilitate din teama ca conflictul din Ucraina să se transforme într-un război total în Europa, aminteşte RBC.ua, scrie Agerpres.

Vezi și - NATO a urmărit traiectoria rachetei care a căzut marţi în Polonia (CNN)

Un avion NATO care survola spaţiul aerian polonez a urmărit traiectoria rachetei ce a explodat pe teritoriul Poloniei marţi, ucigând două persoane, a relatat miercuri CNN, care citează ca sursă un responsabil militar al Alianţei Nord-Atlantice neidentificat, potrivit EFE.

'Informaţiile serviciilor secrete cu datele radar (ale rachetei) au fost furnizate NATO şi Poloniei', a adăugat laconic acelaşi responsabil militar al NATO postului de televiziune citat. Avioanele NATO efectuează o supraveghere permanentă în jurul Ucrainei de când a început invazia rusă la 24 februarie.

Avionul Alianţei Nord-Atlantice, care survola marţi Polonia, monitoriza prin urmare ceea ce se întâmplă în Ucraina vecină. Potrivit CNN, oficialul NATO nu a spus cine a lansat racheta şi nici de unde a fost trasă.

NATO a convenit miercuri să sprijine ancheta iniţiată de Polonia cu privire la racheta de fabricaţie presupus rusească, care a lovit teritoriul său. Cu toate acestea, preşedintele american Joe Biden a afirmat miercuri că este 'puţin probabil' ca racheta să fi fost lansată din Rusia. Vezi continuarea aici!

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a declarat miercuri că presupusul atac cu rachetă asupra teritoriului polonez arată că Occidentul creşte probabilitatea începerii unui nou război mondial, relatează RIA Novosti.

'Povestea ucraineană a 'atacului cu rachete' asupra unei ferme poloneze dovedeşte un singur lucru: prin războiul său hibrid pe care îl poartă împotriva Rusiei, Occidentul creşte probabilitatea începerii unui război mondial', scrie Medvedev într-o postare pe Twitter.

Preşedintele Poloniei, ţară membră a NATO, a declarat anterior că ţara sa nu are nicio probă concretă care să arate cine a lansat racheta, care a lovit o fermă poloneză situată la aproximativ 6 km distanţă de frontiera cu Ucraina, ucigând două persoane. Rusia a lansat marţi cel mai virulent atac cu rachete asupra Ucrainei de la începutul invaziei sale în februarie, lansând aproximativ 100 de rachete asupra infrastructurilor civile ucrainene.

Conform informaţiilor actualizate miercuri de Statul Major ucrainean, unităţile forţelor de apărare antiaeriană ale Ucrainei au interceptat şi doborât marţi 77 de rachete de croazieră ruseşti, 10 drone kamikaze Shahed-136 (de fabricaţie iraniană) şi un dispozitiv fără pilot rusesc Orion, notează agenţia de presă Unian. Conform Unian, Rusia a lansat marţi asupra Ucrainei peste 90 de rachete Kh-101 şi Kalibr şi mai mult de 12 drone de atac.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News