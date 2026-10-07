Alertă în Germania: Autoritățile caută cu drone o pumă care ar fi fost observată în apropierea aeroportului din Munchen

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Din articol Nu este primul caz: Mai multe feline au fost căutate în Germania

O posibilă apariție a unei pume în sudul Germaniei a determinat autoritățile să demareze miercuri o amplă operațiune de căutare în zona aeroportului din Munchen, relatează dpa, citată de Agerpres.

Pentru căutări, polițiștii au folosit un elicopter, drone și au mobilizat un număr mare de agenți. Animalul nu a fost localizat, iar operațiunea va continua, potrivit unei purtătoare de cuvânt a Poliției.

Prezența felinei a fost semnalată marți seară, când un vânător care folosea un dispozitiv de vedere nocturnă a observat în rezervația naturală Notzingermoos, lângă Oberding și la doar câțiva kilometri de aeroportul din Munchen, un animal despre care a spus că seamănă cu o felină de talie mare. Vânătorul a realizat și o filmare, analizată ulterior de un specialist, care a spus că animalul ar putea fi o pumă.

Autoritățile nu pot deocamdată explica de unde ar fi putut veni un astfel de animal, mai ales că nu există informații despre vreun circ cu feline de talie mare care să fi fost prezent în acea zonă.

Autoritățile le recomandă localnicilor să fie precauți și să anunțe imediat poliția în cazul în care văd animalul sau obțin informații despre locul în care s-ar putea afla. Oamenii din zonă au fost sfătuiți să nu-și lase câinii fără lesă și să nu permită copiilor să se joace afară nesupravegheați.

Nu este primul caz: Mai multe feline au fost căutate în Germania

În Germania au existat și alte cazuri în care oamenii au raportat prezența unor feline de talie mare în libertate, dar verificările ulterioare au arătat că era vorba despre alarme false.

Un caz similar a avut loc în 2023, în apropiere de Berlin, unde polițiștii și vânătorii au căutat aproximativ 30 de ore o presupusă leoaică. În final, animalul observat s-a dovedit a fi un mistreț.

În 2025, o presupusă apariție a unei pume în zona lacului Geiseltal, din landul Saxonia-Anhalt, a dus la o nouă operațiune de căutare. În acest caz, un expert a spus că animalul observat ar fi putut fi, cel mai probabil, o simplă pisică domestică.

Au mai fost și alte situații în care presupusele animale sălbatice s-au dovedit, în urma verificărilor, a fi doar jucării de pluș.