Agerpres: DNSC a publicat o listă cu 11 site-uri „fake news” în contextul războiului declanșat de Rusia asupra Ucrainei, printre care aktual24.ro

„Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a publicat pe dnsc.ro o listă de site-uri cu activitate în contextul crizei Ucraina - Rusia, inclusiv adrese IP specifice utilizate în atacuri malware, listă pe care o va actualiza frecvent.

'În contextul conflictului din Ucraina, Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) monitorizează cu atenţie evoluţiile în spaţiul cibernetic naţional civil, în conformitate cu prevederile legale, context în care identificăm şi corelăm în mod curent conexiuni între incidente de securitate cibernetică şi propagarea ştirilor false sau a dezinformării în spaţiul public românesc', a anunţat DNSC pe Facebook.

Astfel, sunt publicate în listă 11 site-uri fake news şi fraude cu activitate în contextul crizei Ucraina - Rusia, din care doar două sunt active, respectiv https://www.aktual24.ro - Fake News - IP 148.251.128.74 - Germania, IP 148.251.128.158 - Germania şi https://russian.rt.com/ Fake News - 185.178.208.120 - Rusia.

De asemenea, lista de adrese IP de pe care sunt propagate atacuri cibernetice şi malware ce pot impacta inclusiv România, în contextul crizei Ucraina - Rusia, publicată de DNSC, cuprinde 72 de adrese dintre care 44 sunt active, cele mai multe provenind din Rusia, dar şi din Italia, SUA, Germania, Franţa şi Arabia Saudită.

DNSC precizează că accesul utilizatorilor din România la domeniile şi adresele de IP de mai sus poate fi oprit / restricţionat utilizând resurse Internet din România, dar acestea pot fi încă accesate din afara ţării utilizând servicii de tip VPN, TOR sau alte metode tehnice. Listele au fost pregătite pe baza informaţiei colectate din surse tehnice şi nontehnice aflate la dispoziţia Directoratului, la momentul publicării. Listele sunt dinamice şi pot suferi modificări rapide, în funcţie de acţiunile şi deciziile specifice derulate în spaţiul cibernetic sau luate de către autorităţile competente, precizează DNSC. Aceste liste sunt disponibile la adresa: https://dnsc.ro/vezi/document/situatie-site-uri-cu-activitate-in-contextul-crizei-ucraina-rusia-plus-adrese-ip-specifice-utilizate-in-atacuri-malware”, notează Agerpres.

De asemenea G4media.ro a scris că „a fost publicată o listă cu 11 site-uri „fake news” în contextul războiului declanșat de Rusia asupra Ucrainei”, citând aceeași sursă.

Precizăm că pe site-ul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) - https://dnsc.ro - comunicatul nu poate fi găsit, doar pe pagina lor de Facebook.

„Ma confrunt cu o situatie absolut nebuneasca si total absurda. Domeniul aktual24.ro a fost anulat brusc si absolut fara nicio explicatie in aceasta seara. Ulterior, a aparut un comunicat al Directoratului National de Securitate Cibernetica cu o lista de site-uri rusesti de propaganda interzise pentru fake news in care a fost bagat si aktual24.ro. Sunteti nebuni? Unde ati vazut propaganda pro-Moscova pe aktual24.ro? Sunt mii de trolli care ma injura, imi doresc toate ciumele si bolile pentru ca scriu rele de Putin si astia ma interzic pentru ca ii fac propaganda lui Putin? In plus, sunt invocate doua IP din Germania legate de aktual24.ro. Eu n-am mai fost in Germania de 10 ani si nici n-am pe nimeni acolo care sa scrie pentru site, lucru care poate fi dovedit foarte usor”, a fost reacția lui Ovidiu Albu de la aktual24.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News