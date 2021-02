Adio vouchere de vacanță! Codrin Ștefănescu: Iar Dragnea putrezește în închisoare!

”Vreau doar sā vā amintesc! O decizie luatā de Liviu Dragnea și de noi cei din PSD, strict in interesul poporului român: voucherele de vacanțā! Voucherele de vacanțā au permis unui numār uriaș de români sā se bucure de concedii excepționale. Pentru foarte mulți, care nu-și permiteau nici mācar o vacanțā, a fost o māsurā binecuvântatā! Erau pline hotelurile, restaurantele, cabanele! Oamenii petreceau, alāturi de familie, copii, prieteni, vacanțe meritate! Patronii din turism angajaserā un plus de 47 mii de români dupā aceastā māsurā.

Ospātari, bucātari, personal de deservire. Locuri de muncā in plus și pentru transportatori, distribuitori de alimente și bāuturi, spālātorii, electricieni și distribuitori de utilaje și echipamente de profil. Iar astāzi s-a ales praful de tot, printr-o simplā decizie imbecilā a reziștilor din guvern! Pe care i-ați votat! Iar Dragnea putrezește in închisoare umilit in fiecare zi de cālāii împotriva cārora noi am luptat! Vor urma concedieri masive, falimente, colaps pentru Horeca și agențiile de turism! Adio vacanțe! Și vā mai zic ceva: meritați asta! Punct”, a scris Codrin Ștefănescu pe Facebook.