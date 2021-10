A trăit la capătul lumii și s-a întors în România. Cosmin Cernat, despre viața în Canada: Acolo era simplu cu facturile. La noi se numește birocrație

Cosmin Cernat a trăit doi ani la capătul lumii. E ra stabilit în Canada înainte de a primi propunerea de a prezenta emisiunea Exatlon de la Kanal D. Apoi a fost amfitrionul show-ului și a locuit vreun an și jumătate în Republica Dominicană. După acest ”periplu”, iată-l, din nou, în România. Într-un interviu pentru DC News, Cosmin Cernat, de la Radio Impuls, a vorbit despre experiența de a trăi prin alte colțuri de lume.

DC News: Câți ani ai locuit în Canada? Te-ai întors când ți s-a oferit proiectul Exatlon. Regreți că te-ai întors în România? Uitându-te în urmă ți se pare că a fost o decizie bună?

Cosmin Cernat: Am locuit în Canada aproximativ doi ani. A fost o experiență extraordinară să plec, la “capătul lumii”, cu familia. Nu regret deloc că m-am întors în România pentru că m-am întors acasă și am avut parte de tot felul de experiențe frumoase de atunci. Pentru mine, revenirea în România a însemnat reîntoarcerea în TV, în mass media pentru un proiect care mi-a plăcut foarte mult, pe care l-am iubit. De asemenea, a însemnat și intrarea într-un domeniu nou pentru mine, radioul. În plus, eu niciodată nu regret vreo decizie, mi-o asum până la capăt.

DC News: Unde te vezi îmbătrânind: în România sau în altă țară?

Cosmin Cernat: Habar nu am unde mă va duce viața… Așa cum m-a dus în Canada aproape doi ani, apoi un an și jumătate în Republica Dominicană, și m-a readus în România, nu pot să răspund la întrebarea aceasta… Dar pot spune că o voi face acolo unde vrea Dumnezeu. Ceea ce îmi doresc este să îmbătrânesc în România pentru că eu cred că suntem legați, într-o formă sau alta, de locul în care ne naștem, de acea bucată de glie, din curte, așa cum foarte frumos spunea Octavian Paler. Eu aici mi-aș dori, nu știu însă dacă voi îmbătrâni în România.

DC News: Ce înseamnă pentru tine a fi român?

Cosmin Cernat: Legat de ceea ce înseamnă pentru mine să fii român, patriot, este mult de vorbit, esențial este că îmi iubesc țara și îmi iubesc compatrioții și mereu m-am mândrit cu faptul că sunt român. Mi-a rămas în minte un interviu scurt, care-l avea ca erou principal pe Regele Mihai. Cred că biograful său spunea public că Majestatea Sa nu a lovit în pământul român, a sfătuit poporul român, l-a mângâiat; că poporul român are nevoie poate de mai multă înțelepciune, dar Regele niciodată nu a vorbit urât despre poporul român. Cred că de acolo, de la aceste vorbe ar trebui să plecăm cu toții…

DC News: Cât ai fost în Canada ce ți-a lipsit cel mai mult din România? Dar acum? Ce-ți lipsește din Canada?

Cosmin Cernat: Mi-a lipsit totul, mi-a lipsit tata, mi-au lipsit bucățele de acasă, comunicarea și întâlnirile cu prietenii... În Canada mi-a lipsit tot ceea ce ține de suflet, familie, acasă... Mă simțeam însă foarte fericit atunci când mă întâlneam cu prieteni de acasă, din comunitatea românilor din Canada... Din Canada îmi lipsește, dacă pot spune așa, rigoarea procedurilor. În Canada îmi era simplu să mă adaptez din această perspectivă pentru că aveam aceste chestiuni stabilite deja, exista un flux în acest sens. Știam exact ce trebuie să fac în ceea ce privește, spre exemplu plata facturilor. Chestiunile acestea, la noi, în România, desfășurate cu totul altfel decât în Canada, din păcate, poartă numele de birocrație...