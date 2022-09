A murit Corina Coman. Adrian Năstase: A fost unul dintre acei anonimi care au făcut posibilă finalizarea negocierilor cu UE in 2004

"A plecat definitiv, în urma unei boli nemiloase, Corina Coman. A fost consilierul meu principal pentru negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Avea cetătenie română şi franceză, dar lucrase multă vreme la Bruxelles. Activitatea sa la Bucureşti a fost finanţată de guvernul francez. A avut un rol esenţial în coordonarea Comitetului inter-ministerial pentru negocieri. O persoană extrem de cultivată, meticuloasă si eficientă. A fost unul dintre acei anonimi care au făcut posibilă finalizarea negocierilor cu UE in 2004.

A fost o prietenă loială si dragă, cu care am ţinut apoi legătura de-a lungul anilor. O încurajam să scrie o carte despre experienţa ei în România. Nu a mai avut energia necesară. Ultima dată ne-am intâlnit în aprilie, la Paris, cu ocazia unei vizite de participare a mea la o conferinţă organizată de revista „Politique internationale”. A organizat atunci un dejun pentru mine la Bernadette Servan- Schreiber, sora cunoscutului om politic – cel care a scris volumul „Le defi americain”. Au participat atunci mai mulţi profesori de la SciencesPo.

La sugestia ei, am mers să vizitez expoziţia organizată în Palatul, restaurat, al Marinei, din Place de la Concorde. Expoziţia cuprinde o parte din colecţia uluitoare (6000 de piese) a şeicului Hamad Ben Abdullah Al-Thani, în vârstă de 39 de ani, vărul emirului Qatarului.

Am mai fost împreună la Muzeul impresioniştilor (Musee d’Orsay), pe care nu-l mai văzusem de mult şi la Musee de l’Orangerie pentru a admira noile săli cu nuferii lui Monet. Mergea greu, ajutându-se cu un baston. Împreună cu Philippe Vergne, soţul ei, un cunoscut istoric şi cu Jeanne, am fost într-o brocantă şi apoi am luat masa, împreună, într-un bistrou.

M-a sunat în urmă cu o săptămână să-mi spună că tratamentul nu mai ajută şi că ştie că nu mai are mult de trăit.

Iar zilele trecute m-au sunat Philippe şi Jeanne să-mi spună că a plecat…

Dumnezeu să o odihnească şi să-i aline suferintele!", a scris Adrian Năstase pe blogul său.

Adrian Năstase, amintiri din anii '90 cu Gorbaciov: Vă spun un lucru pe care probabil că puțini îl cunosc

Adrian Năstase, premier al României între 2000 și 2004, a intervenit la emisiunea „În Fața Națiunii“, la Antena 3, moderată de Sabina Iosub, unde a venit cu detalii interesante despre relația cu Mihail Gorbaciov și despre perioada zbuciumată a anilor 90:

„În anul 1991 a avut loc o revoltă brutală, o lovitură de stat eșuată, la Moscova, condusă de generali, determinată de schimbările geostrategice și geopolitice ale Uniunii Sovietice de la vremea aceea. La acel moment, pe 19 august 1991, Uniunea Sovietică avea frontieră cu România și noi eram extrem de preocupați ca nu cumva această lovitură militară de la Moscova să ducă la operațiuni dincolo de frontiera URSS.

De asemenea, vă mai spun un lucru pe care probabil că puțini îl cunosc și anume că în 21 august 1991, ministrul de externe Ncolae Țîu, al RSS Moldova, venit la București cu însărcinarea de a forma un guvern în exil în ipoteza în care Gennady Yanayev și lovitura militară de la Moscova, pentru menținerea URSS, cu un anumit statut față de Occident, ar fi avut succes. Din fericire, acest lucru nu s-a întâmplat, iar Gorbaciov a fost dezavuat, practic, iar la sfârșitul anului 1991, în decembrie, el și-a dat demisia și s-a dizolvat și Uniunea Sovietică.

Toată strategia lui Putin din această perioadă este, de fapt, o reluare a ceea ce au încercat să facă militarii lui Yanayev cu lovitura de stat din 1991. E același tip de frustrare și trebuie să înțelegem aceste lucruri în ceea ce privește politica expansionistă și revizionistă de la Moscova“, a spus Adrian Năstase.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News