A fost descoperit cel mai vechi calendar din lume. Un misterios eveniment astronomic ar fi putut influența dezvoltarea civilizației și a unei religii / foto în articol

Situl Göbekli Tepe a atras pentru prima dată atenția arheologilor de la Universitatea din Istanbul și de la Universitatea din Chicago în 1963. Aceștia au interpretat inițial stâlpii în formă de T ca semne funerare din perioada neoliticului timpuriu Aceramic (pre-olarit), potrivit Heritage Daily.

Arheologii au stabilit de atunci că situl conține trei straturi distincte, cu Stratul III constând din compuși circulari și aproape 200 de stâlpi de calcar în formă de T. Dispunerea sitului Göbekli Tepe urmează un model geometric, sub forma unui triunghi echilateral care leagă incinte, sugerând că primii constructori aveau cunoștințe rudimentare de geometrie.

Un studiu recent al simbolurilor în formă de V sculptate pe stâlpi la Göbekli Tepe dezvăluie că fiecare formă de V ar putea reprezenta o singură zi. Această interpretare arată un calendar solar de 365 de zile pe unul dintre stâlpi, format din 12 luni lunare plus alte 11 zile.

Solstițiul de vară este reprezentat de un V purtat în jurul gâtului unei fiare asemănătoare unei păsări, în timp ce alte statui din apropiere (posibil reprezentând zeități) au semne similare în formă de V la gât.

„Deoarece sunt reprezentate atât ciclurile lunii, cât și cele ale soarelui, sculpturile ar putea reprezenta cel mai vechi așa-numit calendar lunisolar din lume, bazat pe fazele lunii și poziția soarelui, antecedent altor calendare cunoscute de acest tip cu multe milenii”, a precizat Universitatea din Edinburgh într-un comunicat.

Cercetătorii sugerează că aceste sculpturi înregistrează un roi de fragmente de cometă care a impactat Pământul în urmă cu aproape 13.000 de ani, provocând o mini-eră glaciară care a durat peste 1.200 de ani. Este posibil ca acest eveniment să fi cauzat apariția unui nou cult sau religie în Regiunea Anatolia, care a influențat dezvoltarea civilizației.

„Se pare că locuitorii din Göbekli Tepe erau observatori atenți ai cerului, ceea ce este de așteptat, având în vedere că lumea lor fusese devastată de o lovitură cu o cometă”, a zis Dr. Martin Sweatman, de la Universitatea din Edinburgh

„Acest eveniment ar fi putut declanșa civilizația prin inițierea unei noi religii și prin motivarea dezvoltării agriculturii pentru a face față climatului rece. Posibil, încercările lor de a înregistra ceea ce au văzut sunt primii pași către dezvoltarea scrisului, milenii mai târziu”, a adăugat dr. Sweatman.

