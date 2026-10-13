Zuckerman cere apărarea direcției europene și transatlantice a României. Mesaj împotriva extremismului, la Centenarul PNȚ

Din articol Redăm și varianta mesajului în engleză

Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA în România și președintele Alianța, a transmis un mesaj cu ocazia Centenarului Partidului Național Țărănesc.

Adrian Zuckerman a transmis un mesaj cu ocazia Centenarului Partidului Național Țărănesc, în care a evocat contribuția formațiunii la dezvoltarea României moderne și sacrificiul membrilor persecutați de regimul comunist. El a spus că apărarea democrației și păstrarea orientării europene și transatlantice a țării rămân responsabilități esențiale.

„Cu ocazia Centenarului Partidului Național Țărănesc, transmit cele mai sincere felicitări tuturor membrilor și susținătorilor săi, aducând un omagiu unei tradiții politice care a contribuit la definirea României moderne și la afirmarea valorilor democratice și europene.



De-a lungul istoriei sale, Partidul Național Țărănesc a avut un rol important în consolidarea democrației parlamentare și apărarea pluralismului politic, în susținerea orientării europene și occidentale a României, precum și în promovarea libertăților individuale și a statului de drept. Partidul a reprezentat interesele țărănimii și ale comunităților rurale, promovând demnitatea, dreptul la proprietate și responsabilitatea civică.



Un loc aparte în această moștenire îl ocupă sacrificiul membrilor săi care au suferit persecuții, închisoare și represiune sub dictatura comunistă, rămânând credincioși idealului unei Românii libere și democratice.



La un secol de la înființare, această moștenire rămâne un reper pentru prezent și viitor. Libertatea, demnitatea umană și democrația nu sunt câștigate pentru totdeauna; ele trebuie apărate, consolidate și transmise generațiilor viitoare.



Într-o perioadă marcată de polarizare, neîncredere în instituții, dezinformare și presiuni asupra valorilor democratice, principiile promovate de Partidul Național Țărănesc sunt mai relevante ca oricând. Apărarea statului de drept, respectarea pluralismului, combaterea extremismului și păstrarea orientării europene și transatlantice a României reprezintă responsabilități esențiale pentru viitorul țării noastre.



Centenarul nu este doar un prilej de evocare a trecutului, ci și un îndemn la responsabilitate civică, dialog și acțiune în slujba binelui comun. Lecțiile istoriei ne cheamă să apărăm adevărul, să construim punți între oameni și să lăsăm generațiilor viitoare o Românie mai liberă, mai demnă și mai unită.



La mulți ani Partidului Național Țărănesc! Fie ca valorile, idealurile și sacrificiile înaintașilor să inspire în continuare responsabilitate, unitate și încredere în viitorul democratic, european si transatlantic al României. Dumnezeu să binecuvânteze România!”, a transmis Adrian Zuckerman.



Redăm și varianta mesajului în engleză



„On the centenary of the National Peasants’ Party, I extend my most sincere congratulations to all its members and supporters, paying tribute to a political tradition that helped define modern Romania and affirm democratic and European values.



Throughout its history, the National Peasants’ Party played an important role in consolidating parliamentary democracy and defending political pluralism, in supporting Romania’s European and Western orientation, and in advancing individual liberties and the rule of law. The party represented the interests of the peasantry and of rural communities, championing dignity, the right to property, and civic responsibility.



A distinct place in this legacy belongs to the sacrifice of those members who endured persecution, imprisonment, and repression under the communist dictatorship, remaining faithful to the ideal of a free and democratic Romania.



A century after its founding, that legacy remains a point of reference for the present and the future. Freedom, human dignity, and democracy are never won once and for all; they must be defended, strengthened, and passed on to the generations that follow.



In a time marked by polarization, distrust in institutions, disinformation, and pressure on democratic values, the principles the National Peasants’ Party stood for are more relevant than ever. Defending the rule of law, respecting pluralism, countering extremism, and preserving Romania’s European and transatlantic orientation are essential responsibilities for our country’s future.



The centenary is not only an occasion to recall the past, but a call to civic responsibility, dialogue, and action in service of the common good. The lessons of history call on us to defend the truth, to build bridges between people, and to leave future generations a Romania that is freer, more dignified, and more united. Happy anniversary to the National Peasants’ Party. May the values, ideals, and sacrifices of those who came before continue to inspire responsibility, unity, and confidence in Romania’s democratic, European, and transatlantic future. God bless Romania”.