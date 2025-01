Vom avea zile mai lungi? Îndepărtarea Lunii de Pământ "dilată" timpul

Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Wisconsin-Madison și publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences în iunie 2018 subliniază acest proces natural și efectele sale pe termen lung. Potrivit cercetării, acum 1,4 miliarde de ani, o zi pe Pământ dura doar 18 ore, acest lucru fiind cauzat de faptul că Luna era mult mai aproape de planetă decât este în prezent. La ora actuală, Luna se află la o distanță medie de aproximativ 381.500 kilometri față de Pământ și continuă să se îndepărteze cu aproximativ 3,82 centimetri pe an.

Cum ne influențează Luna

Stephen Meyers, co-autor al studiului, explică procesul de încetinire a rotației Pământului printr-o analogie cu mișcarea unui patinator artistic: la fel cum un patinator își reduce viteza atunci când își întinde brațele în lateral, Pământul își încetinește rotația pe măsură ce Luna se îndepărtează.

Pentru a documenta acest fenomen, cercetătorii au studiat sedimentele provenite din formațiuni geologice vechi de aproximativ 90 de milioane de ani, care au oferit informații valoroase despre ciclurile climatice ale planetei noastre. De la 1972, au fost adăugate 27 de secunde bisectoare pentru a ajusta timpul oficial, ultima modificare având loc pe 31 decembrie 2016. Efectele acestui fenomen asupra duratei unei zile sunt extrem de lente.

Conform calculelor științifice, ar fi necesari aproximativ 200 de milioane de ani pentru ca durata unei zile pe Pământ să crească cu o oră întreagă. Deși acest proces nu are un impact semnificativ asupra vieții cotidiene, el influențează dinamica sistemului Pământ-Lună, având efecte asupra mareelor și asupra evoluției climatului terestru.

