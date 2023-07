Visul Rodicăi Mitu: E o dorință mare pentru care va trebui să lucrez mult, da' nu mă sperii și nu spun "nu se poate", "nu am bani", spun că într-o zi voi reuși să contruiesc și asta!

Pe când avea 20 de ani, scria în jurnalul său că speră ca până la 35 de ani să înființeze o fundație în care să lucreze cu copii cu dizabilități. Voia să ajute 500 de copii. Spunea că știe că pentru acest lucru este nevoie de multă muncă, dar spunea că nu se va lăsa bătută. Din păcate, n-a mai prins vârsta de 35 de ani și nu a mai putut lupta pentru visul ei. A murit la 32 de ani.

Extras din cartea „Dator cu o moarte”:

Ți-ai format o idee despre cum sunt?

Sunt Rodica, am 20 de ani și mi-am propus să schimb viața persoanelor prezente în viața mea. Tu ce faci cu cele din viața ta?

(Se spune că toți tinerii sunt viitori foști idealiști, eu vreau să demonstrez contrariul. Acum că știi atâtea lucruri despre mine și gândirea mea, îmi permit să îți povestesc ca unui prieten bun planurile mele de viitor, visele mele cele mai ascunse... unul dintre ele este că până la 35 de ani să înființez o fundație în care voi lucra cu copii cu dizabilități; vreau ca în loc de 5 copii să ajut 500, să îi învăț să se descopere pe ei și să descopere puterea de a crea. E o dorință mare pentru care va trebui să lucrez mult, da' nu mă sperii și nu spun "nu se poate", "nu am bani", spun că într-o zi voi reuși să construiesc și asta!)

Cum am petrecut o vara grozavă fără să știu

Înscrisă la jurnalism, licențiată cu acte în regulă și pregătită pentru momente fun. Și toate astea, până la sfârșitul lunii iulie. După ce am scăpat de stresul sesiunii, dar mai ales de imaginea cu lumea-la-mare-în-timp-ce-eu-învățam, am realizat cu un zâmbet tâmp pe față că am la dispoziția mea încă patru săptămâni din vară. Wow.

Briza mării, cosmopolitan, răsărit, ce poate fi mai frumos de atât? Când?! Soneria. Era verișoara mea Rania cu cea mai simpatică valiză, potrivită pentru cei 4 ani ai ei. Stai puțin, valiză?!

- Hey, Dee Dee, am venit la tineeeee. Ce? Să rămân? Ce? Două luuuuuni. Ceeeeeeee? Hai să colorăm.

Briză.. cosmopolitan.. răsărit.. nuuuu..

A stat nu mai mult și nici mai puțin de o lună și jumătate. Iar eu toată ziua am fost sus-jos, sus-jos, jos-sus. Confuzie. Ce pot să-ți zic acum, este că plâng după ea. Da' plâng, pe bune!

Iar cât era aici, boscorodeam.

Dormeam în fiecare seară cu ea. Eu aveam câțiva cm, ea? Tooot patul. Număram zilele pe care le mai aveam până să dorm singurică, iar acum, mă gândesc că e patul prea mare pentru mine.

Se trezea de la 8. Fix! Și eu care visam când lucram la licență, "ce bine o să fie vara asta când o să doooorm până la 12". Și nuu, nici nu făcea gălăgie. Decât sărea, trântea, și un urlet, două, ce? Nici nu se auzeau, nu. Dar acum, mă trezesc de la 9 și e prea liniște.

Seara? Desene. Seara următoare? Desene. Seara următoare după seara următoare, iau atitudine.

- Heey, Rania, auzi, în seara asta mă uit și eu la ceva. Iar în seara următoare, după seara asta, te uiți tu.

- Bine Dee Dee.

- Yeey.

- Mă mai uit puțin la ursulețul Charlie.

- Bine.

- Și apoi la Tom și Jerry. Și vine vrăjitoarea Lilly. După începe Johhny Bravo. Și gata. După aia, te uiți tu.

Nici că am mai văzut ceva toată vara. Dar acum mă uit singură la Johhny Bravo.

Iar atunci când mi-am dat seama că mai am doar 3 zile de stat cu ea, deja începuse să-mi fie dor. Și am hotărât! Rania e o micuță-eu. Îi place să fie fotografiată și să facă poze altora. Îi place cola. Mult. Înnebunită după accesorii este. Și taie poze din reviste cum făceam eu când eram mică. Nu-i prea plac păpușile, dar lucrăm la asta.

Îmi place cum mă învață lucruri fără să știe că face asta… și-mi place cum mi-a răsturnat vara și a transformat-o într-un puzzle plin de momente de neuitat.

Sunt curioasă. Ție cine ți-a transformat vara într-un puzzle de neuitat?

