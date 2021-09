Valul 4, noi restricţii. Chirieac: Tulpina Romexpo venită de la PNL, un "cadou" al țării noastre pentru omenire

Bogdan Chirieac, analist politic, a intervenit duminică seara în direct la Realitatea Plus unde a vorbit despre restricțiile pandemice impuse începând de luni în Capitală.

”Legea nu se aplică celor de la PNL, aflați acum la putere. Legea e pentru noi, pentru ceilalți. Și acum măsurile de protecție, fie vorba între noi, le ține fiecare pentru el, în primul rând. Fiecăruia îi pasă în primul rând de sănătatea personală, a familiei și a prietenilor. Dacă altcineva hotărăște să nu mai țină aceste măsuri atunci probabil că va fi sancționat, cu excepția faptului că dacă este de la PNL-ul aflat la putere atunci probabil că nu va fi sancționat”, a declarat Bogdan Chirieac.

Întrebat dacă autoritățile au așteptat intenționat să treacă Congresul PNL, iar mai apoi să fie instituite restricții, analistul politic a răspuns:

”Cu siguranță e o legătură între Congres, între raportările de infectări și aceste măsuri. Toată lumea a încercat să treacă elefantul prin magazinul de porțelanuri. Comparația cu elefantul e foarte plăcută președintelui. Elefantul este Congresul PNL! Și se mai miră toată lumea că a văzut elefantul și că nu ne-au indus în eroare. Ne-au indus în 'oroare', dar asta e altceva. Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat, s-a încălcat legea de la cel mai înalt nivel. Sunt măsuri, se întâmplă, vor fi cuminți de aici înainte”, a mai declarat Bogdan Chirieac.

Bogdan Chirieac a comentat și cu privire la faptul că președintele Klaus Iohannis a fost singurul care la Congresul PNL de ieri nu a purtat mască de protecție, deși în sală se aflau aproape 5.000 de persoane.

”Păi eu cred că românii ar trebui să fie străbătuți de un sentiment de mândrie. Contribuția noastră la pandemie va fi probabil tulpina Romexpo. La ce a fost acolo cu siguranță infectările vor crește și, de ce nu, poate că va fi și tulpina Romexpo. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, ce să înțeleagă oamenii este că nu poți vota doar în funcție de ficat, trebuie ca votul respectiv să mai treacă și prin creier. Ce se întâmplă acum este ca urmare a unui vot liber exprimat, dat în 2019 și în 2020. Primim ceea ce merităm. De asemenea, realegerea președintelui s-a făcut cu două treimi din numărul total de oameni care au votat. Mult. Deci toate astea sunt consecință a votului liber exprimat. Și mai e ceva, nemulțumirea asta este mai mult la televizor. Eu nu am văzut pe stradă oameni mulți, nemulțumiți. Când nu era Dragnea la pușcărie am văzut 100.000 de oameni pe stradă. Acum nu văd. Nu mi se pare că lumea e atât de deranjată de facturile care au explodat. Nu e deranjată de instabilitate, neliniște, criză economică, criză politică, etc. Nu am văzut oameni nemulțumiți, cu excepția a câtorva persoane și atunci să lăsăm sentimentul ăsta de mândrie, tulpina Romexpo venită de la PNL, un cadou al țării noastre pentru omenire”, a completat Bogdan Chirieac.

Purtarea măştii de protecţie este obligatorie de luni, 27 septembrie, în spaţiile publice - pieţe, târguri, bâlciuri, talciocuri, staţii pentru transportul în comun, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă, potrivit deciziei adoptate, duminică, de Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă (CMBSU).



Potrivit unui comunicat al Instituţiei Prefectului Bucureşti transmis Agerpres, Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, întrunit, duminică, în şedinţă extraordinară, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, a constatat că la nivelul municipiului Bucureşti rata de incidenţă cumulată la 14 zile, în data de 26 septembrie, orele 10,03 este de 4,35/1.000 de locuitori, fapt pentru care, începând cu ziua de luni, ora 0,00 se dispun următoarele măsuri pentru o perioada de 14 zile, urmând a fi reevaluate în funcţie de rata de incidenţă:



* În spaţiile publice, pieţe, târguri, bâlciuri, talciocuri, staţii pentru transportul în comun, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului Sănătăţii şi al ministrului Afacerilor Interne;



* Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;



Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de urgenţă a aprobat, totodată, cu începere de luni, desfăşurarea activităţii cu prezenţă fizică pentru Grădiniţa nr. 133 - sector 2, care în perioada 13 - 24 septembrie şi-a desfăşurat activitatea în sistem online pe motiv de infrastructură.



Începând cu data de 27 septembrie până la finalizarea construcţiei, Şcoala gimnazială Ferdinand I îşi va desfăşura activitatea în sistem online din motive de infrastructură şi resurse existente, a mai decis CMBSU.



Conform art. 6 alin (8) din Ordinul comun - Ministerul Educaţiei (nr. 5196/03.09.2021) şi Ministerul Sănătăţii (nr. 1756/03.09.2021) pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică, se constată suspendarea cursurilor cu prezenţa fizică pentru unele grupe/clase din cele 16 unităţi şcolare, respectiv:



* Şcoala gimnazială nr.162- sector 1 (21.09.2021-04.10.2021);



* Şcoala gimnazială nr. 149 - sector 3 (20.09.2021-03.10.2021);



* Grădiniţa Răsărit nr. 2 - sector 3 (17.09.2021-30.09.2021);



* Şcoala Primară Spectrum -sector 3 (23.09.2021-06.10.2021);



* Grădiniţa Arlechino&Friends- sector 3 (21.09.2021-04.10.2021);



* Şcoala Gimnazială Mexic- sector 3 (17.09.2021-30.09.2021);



* Şcoala Gimnazială nr. 54- sector 3 (24.09.2021-07.10.2021);



* Şcoala Gimnazială Just4Kids- sector 3 (22.09.2021-05.10.2021);



* Şcoala Gimnazială Petrache Poenaru- sector 5 (21.09.2021-04.10.2021);



* Şcoala Gimnazială Principesa Margareta- sector 5 (21.09.2021-04.10.2021);



* Grădiniţa Nr. 269- sector 5 (17.09.2021-30.09.2021);



* Grădiniţa Nr. 245- sector 5 (22.09.2021-05.10.2021);



* Grădiniţa Hilary Clinton - sector 6 (23.09.2021-06.10.2021);



* Grădiniţa Nr. 210- sector 6 (22.09.2021-05.10.2021);



* Grădiniţa Nr. 217- sector 6 (21.09.2021-04.10.2021);



* Şcoala Gimnazială Nr. 161- sector 6 (21.09.2021 - 4.10.2021).

