Un Ferrari ars în timpul unei curse din anii 1960 a fost vândut pentru două milioane de dolari

O mașină de curse Ferrari veche și arsă a fost vândută la o licitație în SUA pentru aproape 2 milioane de dolari (1,5 milioane de lire sterline). Mașina a luat foc în timpul unei curse în anii 1960 și a rămas neatinsă timp de decenii.

A fost condusă de Franco Cortese, primul pilot de curse al Ferrari. Experții spun că noul cumpărător ar putea să o restaureze pentru a putea concura din nou. Mașina din 1954 este un 500 Mondial Spider Series I - unul dintre cele 13 exemplare produse vreodată, cu o caroserie realizată de designerul Pinin Farina.

În 1954, Cortese a condus Mondialul la un loc 14 la Mille Miglia, o cursă de 1.000 de mile (1.600 km) prin Italia. De-a lungul anilor, Mondialul s-a ciocnit de mai multe ori și a suferit daune provocate de foc, conform BBC.

