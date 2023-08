Trei lucruri pe care le-am văzut pe şoselele din Bulgaria şi pe care mi-ar plăcea să le văd şi în România

Weekendul trecut am decis să vizitez Veliko Târnovo, un oraş aflat la 180 km de Bucureşti, în Bulgaria. Mic, cochet, plin de locuri instagramabile, cu mâncare ieftină şi bună şi, cel mai important, liniştit. Dar nu despre asta vreau să scriu azi.

Am condus până şi de la Veliko Târnovo, dar am mai făcut şi 200 km suplimentari spre cascadele Krushuna şi peştera Devetashka. Suficienţi kilometri cât să înţeleg că în Bulgaria se conduce diferit de România.

Iată câteva lucruri pe care le-am văzut pe şoselele din Bulgaria şi pe care mi-ar plăcea să le întâlnesc în traficul din România.

1. Toţi şoferii conduc cu luminile de întâlnire aprinse. Fie că vorbim despre români, bulgari sau şoferi de altă naţionalitate, maşinile acestora au tot timpul luminile de întâlnire aprinse. Nu contează nici măcar anul de fabricaţie al maşinii, pentru că am văzut şi maşini Lada cu farurile aprinse, atât în oraşe (Ruse, Veliko Târnovo, Lovech, etc) cât şi pe drumurile naţionale.

În România, încă sunt multe maşini care circulă cu farurile stinse, deşi legea obligă acum la aprinderea lor pe toate categoriile de drumuri.

2. Toţi şoferii acordă prioritate pietonilor pe trecerile marcate

Atât în Veliko Târnovo, cât şi în celelalte mici localităţi aflate pe drum spre acest oraş, dar şi în Ruse, am văzut cum şoferii, indiferent de naţionalitate, opresc la trecerile de pietoni dacă acolo sunt oameni care vor să traverseze. Atenţie, fără ca aceştia să manifeste neapărat intenţia de a traversa. Dar am putut înţelege că pietonul are prioritate, la propriu. Nu acelaşi lucru se poate spune şi despre România, iar la DC Conducem am discutat adesea despre situaţii limită în care pietoni au fost loviţi sau au fost la un pas de a fi loviţi de maşini pe trecerile de pietoni.

3. Acesta este cel mai important lucru pe care l-am observat în Bulgaria. 99% dintre şoferi circulă cu viteza legală. În localitate, aceasta este de 50 km/h şi toată lumea, cu foarte mici şi foarte rare excepţii, reduce viteza la intrare în localitate şi nu o depăşeşte.



Pe drumurile naţionale, viteza maximă admisă este de 90 km/h, cu unele excepţii, cum ar fi intersecţiile sau ieşirile spre drumuri adiacente, unde aceasta scade la 60 km/h. Să nu fiţi surprinşi dacă vedeţi şoferi bulgari care reduc brusc viteza pe unele porţiuni de drum. Ei doar respectă regulile de circulaţie.

E drept, la această respectare a regulilor de circulaţie contribuie foarte mult şi camerele de viteză, amplasate de-a lungul drumului.

Dacă mergeţi în Bulgaria, vignieta este obligatorie. Taxa de trecere a Podului Prieteniei este de 15 lei la dus şi 2 euro la întors. Altfel, tot ce vă pot dori este să vă bucuraţi de drum. Şi să fiţi atenţi la gropi, pentru că sunt porţiuni de drum unde vă puteţi trezi cu surprize. Însă eu nu m-am simţit deloc în pericol, nicăieri, iar asta mi se pare o mare diferenţă faţă de şoselele din România.

*acest articol reprezintă o opinie.

