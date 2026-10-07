Trei ani de la 7 Octombrie, atacul de tip Holocaust al Hamas asupra Israelului. Ambasadorul Lior Ben Dor mulțumește României și amintește că Israelul încă luptă pentru propria existență

Totodată, Excelența Sa ambasadorul Lior Ben Dor

Azi se împlinesc trei ani de la masacrul de tip Holocaust comis de gruparea teroristă Hamas împotriva populației civile din Israel iar Ambasada Israelului la București a organizat o ceremonie comemorativă care a fost marcată inclusiv de mărturii cutremurătoare ale supraviețuitorilor, la care a participat și DefenseRomania.

Totodată, Excelența Sa ambasadorul Lior Ben Dor a evidențiat trauma profundă prin care trece societatea israeliană, amintind că Israelul luptă într-un război de supraviețuire, mulțumind totodată României pentru sprijinul acordat.



Șeful misiunii diplomatice a Israelului în România a subliniat determinarea de neclintit a țării sale de a-și apăra existența și în același timp și-a exprimat gratitudinea față de sprijinul ferm oferit de poporul și Guvernul României.

În deschiderea discursului său, Excelența Sa Lior Ben Dor a rememorat impactul devastator al zilei de 7 octombrie, arătând că suferința și provocările de securitate rămân o realitate cotidiană.



„Au trecut trei ani de la 7 octombrie și încă trăim cu trauma, cu frica și cu ororile acelei zile. Încă îi însoțim cu durere pe cei răniți, pe familiile care și-au pierdut pe cei dragi, pe oamenii care au rămas fără case și pe supraviețuitorii captivității”, arată înaltul oficial.

Ambasadorul a subliniat că actualul conflict este unul de supraviețuire împotriva structurilor teroriste și a celor care le susțin din umbră.

„Israelul încă luptă pentru a-și apăra cetățenii și existența, împotriva unor dușmani cruzi, împotriva organizațiilor teroriste și împotriva Iranului, care se află în spatele lor. Suntem hotărâți să ne apărăm, pentru că nu avem de ales. Nu avem o altă țară”, a afirmat Lior Ben Dor, adăugând că poporul israelian rămâne atașat de statul construit în urmă cu 78 de ani.

Acesta a atins și reacția comunității internaționale, criticând abordarea dublelor standarde adoptată de anumite state pe care a pus-o în contrast direct cu atitudinea consecventă a României.

„Au trecut trei ani de la atacul terorist și criminal din 7 octombrie. Și, din păcate, ne confruntăm încă cu o ipocrizie absurdă în anumite segmente ale opiniei publice internaționale și, din păcate, și din partea unor guverne ale unor state europene.

Unii aleg să ignore, să minimalizeze sau chiar să uite ceea ce s-a întâmplat în acea zi.

În schimb, acuză Israelul și boicotează Israelul. Iar prin aceasta, din păcate, ajung să ofere o formă de sprijin teroriștilor.

Este important să spunem foarte clar că, în România, poporul român și Guvernul României înțeleg situația, sunt solidari cu Israelul și susțin Israelul. Noi apreciem foarte mult acest lucru și suntem profund recunoscători”, a afirmat E.S. Lior Ben Dor.

Pentru a păstra vie memoria victimelor și a contracara tentativele de rescriere a istoriei, la evenimentul de la București au fost prezenți doi supraviețuitori ai masacrului, Lavi Kraitman și Eitan Hillel, care și-au prezentat mărturiile directe.

Ambasadorul a arătat că aceste istorii personale reflectă reziliența întregii națiuni.

„Nu vom uita familiile întregi care au fost ucise, copiii care au rămas orfani și viețile care au fost distruse. Această amintire ne va face și mai puternici, mai hotărâți să ne apărăm țara, poporul și viitorul”, a afirmat diplomatul.

„Am Israel Chai (n.r. în ebraică - Poporul lui Israel trăiește)! Poporul lui Israel va dăinui pentru totdeauna. Mulți au încercat să ne extermine, dar suntem hotărâți să continuăm să trăim, să ne apărăm și să ne construim viitorul”, a conchis șeful misiunii diplomatice a Israelului în țara noastră.