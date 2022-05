Toyota va produce cu 100.000 de maşini mai puţin

Toyota Motor Corp își va reduce planul global de producție cu aproximativ 100.000 de automobile, până la aproximativ 850.000 de vehicule în luna iunie, din cauza penuriei de semiconductori, a anunțat marți compania, conform Reuters.

Compania nu și-a modificat estimarea de a produce aproximativ 9,7 milioane de vehicule la nivel mondial până în martie 2023.

Constructorul auto a anunțat, de asemenea, suspendarea suplimentară a unor linii de producție din cauza problemelor de aprovizionare declanșate de restricțiile COVID-19 din Shanghai. Suspendarea suplimentară va fi de până la cinci zile între miercuri și 3 iunie, afectând în total 16 linii de la 10 fabrici pentru lunile mai și iunie.

Compania plănuiește să producă în medie aproximativ 850.000 de vehicule pe lună la nivel global din iunie până în august, a declarat, adăugând că lipsa chip-urilor și izbucnirea epidemiei COVID-19 și alți factori fac dificile estimările, scrie Mediafax.

Samsung creşte preţurile

Grupul sud-coreean Samsung Electronics Co Ltd este în negocieri cu clienţii privind majorarea cu până la 20% a preţurilor cipurilor produse pe bază de contract, a anunţat vineri Bloomberg, citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, transmite Reuters.



Decizia, care ar urma să fie aplicată din semestrul doi din 2022, este parte a încercărilor industriei de a majora preţurile pentru a acoperi creşterea costurilor logistice şi a materiilor prime, informează Bloomberg.



Preţurile cipurilor produse pe bază de contract ar urma să se majoreze cu aproximativ 15% - 20%, în funcţie de nivelul de complexitate. Samsung a finalizat negocierile cu unii clienţi, iar cu alţii discuţiile sunt în derulare, adaugă Bloomberg.



Reprezentanţii Samsung Electronics nu au dorit să comenteze, scrie Agerpres.



Principalii producători globali de cipuri pe bază de contact din lume sunt TSMC (cu o cotă de piaţă de 52,9%) şi Samsung (cu o cotă de piaţă de 17,3%), conform datelor TrendForce.



TSMC a estimat o creştere de până la 37% a vânzărilor în trimestrul doi din 2022.



Luna trecută, Samsung Electronics Co Ltd a anunţat că se aşteaptă la o menţinere a cererii pentru cipuri de memorie în semestrul doi din 2022 şi a avertizat că va persista deficitul de componente. CITEŞTE AICI MAI MULTE

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News