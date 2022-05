Criza microcipurilor. Una dintre cele mai importante companii de tehnologie creşte preţurile

Grupul sud-coreean Samsung Electronics Co Ltd este în negocieri cu clienţii privind majorarea cu până la 20% a preţurilor cipurilor produse pe bază de contract, a anunţat vineri Bloomberg, citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, transmite Reuters.



Decizia, care ar urma să fie aplicată din semestrul doi din 2022, este parte a încercărilor industriei de a majora preţurile pentru a acoperi creşterea costurilor logistice şi a materiilor prime, informează Bloomberg.



Preţurile cipurilor produse pe bază de contract ar urma să se majoreze cu aproximativ 15% - 20%, în funcţie de nivelul de complexitate. Samsung a finalizat negocierile cu unii clienţi, iar cu alţii discuţiile sunt în derulare, adaugă Bloomberg.



Reprezentanţii Samsung Electronics nu au dorit să comenteze, scrie Agerpres.



Principalii producători globali de cipuri pe bază de contact din lume sunt TSMC (cu o cotă de piaţă de 52,9%) şi Samsung (cu o cotă de piaţă de 17,3%), conform datelor TrendForce.



TSMC a estimat o creştere de până la 37% a vânzărilor în trimestrul doi din 2022.



Luna trecută, Samsung Electronics Co Ltd a anunţat că se aşteaptă la o menţinere a cererii pentru cipuri de memorie în semestrul doi din 2022 şi a avertizat că va persista deficitul de componente.

China a preluat o fabrică importantă de microcipuri din Țara Galilor. Miniștrii Marii Britanii aprobă în liniște tranzacția

Guvernul Regatului Unit a aprobat în liniște vânzarea controversată a unei fabrici de microcipuri din Țara Galilor unei firme deținute de China.

Miniștrii au decis să nu intervină în preluarea Newport Wafer Fab, care produce semiconductori, în urma unei revizuiri a consilierului guvernului pentru securitate națională, Stephen Lovegrove.

La mai bine de șase luni după ce i s-a cerut să examineze vânzarea, Lovegrove a concluzionat că nu există suficiente probleme de securitate pentru a o bloca, potrivit doi oficiali guvernamentali, potrivit Politico.

Tom Tugendhat, președintele comisiei de afaceri externe a Camerei Comunelor, a declarat: „Nu este clar de ce nu ne-am folosit noile puteri conform Legii privind securitatea și investițiile naționale pentru a revizui pe deplin preluarea uneia dintre companiile noastre lider de semiconductori compusi. ”

El a adăugat: „Acesta este un domeniu în care China scufundă miliarde pentru a concura. Guvernul nu are o strategie clară pentru a proteja ceea ce a mai rămas din industria noastră de semiconductori.”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News