TM2023. Evenimentele săptămânii din cadrul Programului Timișoara - Capitală Europeană a Culturii

Vine toamna, se coc „roadele” culturale. Stați pe-aproape!



Aruncați un ochi pe programul pe zile și o să găsiți lucruri tare faine. Sfârșitul de vară pune în mișcare lumea culturală a orașului, care pregătește o toamnă plină de evenimente. Până atunci, bucurați-vă că vremea s-a îmbunat, nu ne mai topim din picioare la o simplă plimbare, așa că puteți încerca, cu puțin curaj, să descoperiți întâmplări noi, care să vă deschidă gustul spre ce va să vină.



Atât vă spunem: pregătiți-vă de săptămâni pline, cu surprize și oameni care să vă facă uitate mai repede vacanțele trecute și să vă bucure sufletele.

Ensemble Intercontemporain | Festivalul George Enescu la Timișoara

3 septembrie, ora 19

Filarmonica Banatul, bd. CD Loga 2

Festivalul Internațional George Enescu vine la Timișoara, Capitala Europeană a Culturii 2023. Primul concert dintr-o serie de șase va fi susținut de Ensemble Intercontemporain, înființat în 1976, de renumitul compozitor francez Pierre Boulez.



Ansamblul este cunoscut pentru promovarea și interpretarea muzicii contemporane, fiind dedicat exclusiv acestui gen de muzică. Ensemble Intercontemporain este format din peste 30 de muzicieni profesioniști specializați în interpretarea muzicii contemporane și experimentale. Ansamblul a efectuat turnee în întreaga lume și a înregistrat mai multe albume aclamate de critici și public. Repertoriul ansamblului include lucrări semnate de cei mai importanți compozitori ai secolului XX și XXI, precum Boulez, Stockhausen, Ligeti, Berio, Xenakis sau Grisey.



Programul concertului: György Ligeti - Dix Pièces, György Ligeti - Chamber Concerto for thirteen instrumentalists, Diana Rotaru - Red Hot for clarinet violin cello and piano, Marko Nikodijevic - Music box/selbstportrait mit Ligeti und Strawinsky (und Messiaen ist auch dabei), for ensemble, Unsuk Chin - Gougalōn (Scenes from a Street Theater for ensemble).

Exod, poveste despre umanitate

3 septembrie, ora 19

Teatrul Național Timișoara

Teatrul Național Timișoara deschide luna septembrie cu „Exod”, cel mai nou spectacol al său, recent selecționat la Festivalul Național de Teatru. Vorbim despre o creație a regizorului-fenomen Oskaras Koršunovas, pe textul lui Marius Ivaškevičius, care a avut premiera în luna iunie.



Spectacolul vorbește în primul rând despre umanitate, analizează principiul umanității care unește oamenii prin diferențele dintre ei, sociale sau etice, și este un strigăt pentru dreptul la viață și pentru dreptul la demnitate. Textul lui Marius Ivaškevičius, în traducerea și adaptarea Ralucăi Rădulescu, a fost rescris la Timișoara prin contribuția echipei, alături de dramaturg și de regizor.



„Relativitățile debordante ale lui acasă, tema migrației, traumele naționale și individuale generate de actul și sentimentul plecării, auto-colonizarea, problematica străinului, singurătatea, disperarea și supraviețuirea într-o altă cultură – sunt tot atâtea linii de studiu socio-teatral pe care regizorul lituanian Oskaras Koršunovas și dramaturgul Marius Ivaškevičius le deschid la Teatrul Național «Mihai Eminescu» Timișoara”, au explicat selecționerii Festivalului Național de Teatru.

Harababura Vintage Fair, la o nouă ediție

Institutul Francez din Timișoara găzduiește, la început de septembrie, o nouă ediție a evenimentului Harababura Vintage Fair. Târgul va fi deschis între orele 12 și 20, iar intrarea este liberă.



Harababura Vintage Fair este o experiență care celebrează creativitatea românească și pune în lumină potențialul artistic al Timișoarei. El promovează designul local și oferă publicului oportunitatea de a descoperi creatori locali.



Sâmbătă, 2 septembrie, vor avea loc două concerte cu trupele Ko Shin Moon din Franța și K not K din România. Ko Shin Moon, formată în 2017, înseamnă melodii în care repertoriile, genurile și epocile se amestecă și formează un limbaj nou. Karpov Not Kasparov, un duo format din Valeriu Borcoș și Eduard Gabia, produce o muzică bazată pe regulile și strategiile șahului, iar rezultatul este foarte ritmat, cu influențe orientale.

Festivalul Cămine în mișcare, ca să nu ne uităm istoriile

Festivalul Cămine în mișcare înseamnă spectacole de teatru, proiecții de film documentar, conferințe, expoziții de artă naivă și artist talks, care se desfășoară în Timișoara și în alte localități din Banatul istoric, în perioada 1 septembrie - 29 octombrie. Proiectele au fost selectate printr-un apel deschis și au fost realizate în cadrul unor rezidențe artistice, de către 10 artiști / echipe de artiști din Ucraina, Serbia și România.



La baza tuturor evenimentelor se află colecția de povești despre migrație, război, strămutare, revoluție și memorie, culese de o echipă multidisciplinară, în cadrul etapei de cercetare a proiectului Cămine în mișcare în anul 2022, în România, Serbia, Ungaria și Ucraina. Festivalul se deschide la 1 septembrie, cu „Timpul lupilor”, de Adrian Mokanu, și „Diary”, de Olha Yeriemieieva.



„Timpul lupilor” este o instalație muzicală imersivă, a cărei textură sonoră este creată prin juxtapunerea unor înregistrări reale, cu sunete electronice. Ea este inspirată din experiența personală a lui Adrian Mokanu, care, aflat în Kiev în dimineața zilei de 24 februarie 2022, când Rusia a invadat Ucraina, a confundat alarmele de avertizare pentru raid aerian cu urlete de lupi. „Diary” este o instalație-jurnal, inspirată de romanul „Leagănul respirației” de Herta Müller, din povestea unui adolescent care cade victimă, alături de zeci de mii de alte persoane, deportărilor în lagărele de muncă din Uniunea Sovietică. Povestea este pusă în paralel cu situația ucrainenilor forțați să se relocheze din cauza războiului.

