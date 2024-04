Tîlvăr, despre NATO la moment aniversar: Asta marcăm

'Marcăm 75 de ani de unitate între cei 32 de aliaţi NATO, dedicaţi apărării colective, îmbrăţişând inovaţia şi protejând libertăţile a peste un miliard de cetăţeni din întreaga lume', a transmis, într-un mesaj postat pe reţeaua X, ministrul Angel Tîlvăr.

Angel Tîlvăr a mai zis că Alianţa rămâne puternică în apărarea democraţiei şi a păcii.

Marking 75 years of unity among NATO's 32 allies, dedicated to collective defense, embracing innovation, and safeguarding the freedoms of over one billion citizens worldwide. Our alliance stands strong in protecting democracy and peace. ???????? #NATO #Anniversary pic.twitter.com/GD5UEvA3Jb